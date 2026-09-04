Jennifer Lawrence pranon se ka përdorur Botox: Do të doja të hiqja dhjamin nga faqet, por nuk mundem
Jennifer Lawrence foli për trajtimet estetike që ka përdorur dhe theksoi se përdor Botox, në sasi të vogla.
Në një intervistë të re për Vogue, Lawrence shpjegoi se çfarë operacionesh do të donte të bënte në të ardhmen, megjithëse ende nuk ka guximin për disa.
Ajo shtoi se për shkak të karrierës së saj në aktrim, nuk duhet ta teprojë me trajtimet që mund të ndikojnë në shprehjet e fytyrës së saj.
“Fytyra ime duhet të jetë e lëvizshme dhe për këtë arsye nuk mund ta teproj, mund të përdor Botox në sasi të vogla”, tha ajo.
Lawrence pranoi gjithashtu se po mendon të heqë indin dhjamor nga faqet e saj.
"Do të doja shumë ta bëja, por nuk mundem sepse të gjithë do ta vinin re menjëherë. Dua vërtet ta bëj," tha ajo.
Aktorja gjithashtu tregoi vitin e kaluar se po mendonte të zmadhonte gjoksin për shkak të ndryshimeve në trupin e saj që ndodhën pas shtatzënisë së saj të dytë.
Lawrence shtoi se nuk ka asgjë kundër trajtimeve estetike, por se procesi i zbukurimit shpesh nuk i përshtatet sepse zgjat shumë.
"Urrej të lyej flokët dhe të bëj manikyr. Nuk është relaksuese, nuk është argëtuese, është shumë e mërzitshme dhe më merr shumë kohë", tha ajo. /Telegrafi/