Jay-Jay Okocha më në fund merr çmimin e Lojtarit të Ndeshjes për performancën ikonike në Kupën e Botës 1998
Legjenda e futbollit nigerian, Jay-Jay Okocha, ka marrë më në fund vlerësimin që shumë tifozë besojnë se e meritonte prej kohësh, duke u shpallur retrospektivisht Lojtari i Ndeshjes për paraqitjen e tij të jashtëzakonshme në fitoren historike 3-2 të Nigerisë ndaj Spanjës në Kupën e Botës 1998.
Okocha u nderua me çmimin retrospektiv Michelob ULTRA Superior për ndeshjen e zhvilluar në Nantes, e cila mbetet një nga surprizat më të mëdha në historinë e Botërorëve.
Mesfushori ofensiv shkëlqeu atë ditë me driblime magjike, kontroll të jashtëzakonshëm të topit dhe pasime vizionare që krijuan vazhdimisht probleme për mbrojtjen spanjolle. Megjithatë, në atë kohë vëmendja më e madhe e mediave ishte përqendruar te goli vendimtar i Sunday Oliseh, i cili siguroi fitoren e famshme të Nigerisë.
Ky vlerësim vjen si pjesë e një projekti të veçantë të realizuar nga Michelob ULTRA dhe COPA90, i cili po rikthen në vëmendje paraqitjet më të mira individuale në ndeshjet e Kupës së Botës të zhvilluara para vitit 2002.
Arsyeja është se çmimet zyrtare të Lojtarit të Ndeshjes u prezantuan nga FIFA vetëm në Kupën e Botës 2002, duke bërë që shumë paraqitje ikonike të mbeteshin pa një vlerësim individual zyrtar.
Në kuadër të këtij projekti janë analizuar plot 580 ndeshje të Botërorëve të mëparshëm, me qëllim që të identifikohen futbollistët që lanë gjurmë me performancat e tyre.
Tashmë 52-vjeçar, Okocha e përshkroi këtë njohje si një moment shumë të veçantë për të.
“Është gjithmonë bukur kur puna dhe performanca jote vlerësohen, edhe nëse kjo ndodh shumë vite më vonë”, ka thënë ish-ylli nigerian.
Për shumë tifozë të futbollit, ky çmim vetëm sa konfirmon atë që ata besonin prej kohësh: Jay-Jay Okocha ishte figura qendrore e një prej fitoreve më të paharrueshme në historinë e Nigerisë në Kupën e Botës. /Telegrafi/