Javën e ardhshme priten reshje të shiut dhe borës në Maqedoni
Moti për ditët në vazhdim do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme të shiut të cilat në disa vende do të jenë më të dendura.
Sipas paralajmërimeve të DPHM-së në viset më të larta reshjet do të jenë me dëborë.
"Në fillim të javës së ardhshme pritet depërtim i ajrit më të ftohtë nga veriu, shoqëruar me erë më të fortë nga drejtimi verior.
Për shkak të ftohjes, reshjet gradualisht do të shndërrohen në dëborë, jo vetëm në male, por edhe në disa vende më të larta në vend", thonë nga DPHM.
