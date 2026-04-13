Japonia miraton 4 miliardë dollarë shtesë për prodhuesin e çipave Rapidus
Ministria e industrisë e Japonisë tha të shtunën se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliardë jenësh (3.96 miliardë dollarë, rreth 3.65 miliardë euro) për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus.
Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhirët e furnizimit me çipa.
Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit e Rapidus arrin në 2.354 trilion jen (rreth 14.3 miliardë euro).
Ministria tha gjithashtu se NEDO, organizata vartëse e saj, Organizata e Zhvillimit të Teknologjisë së Re dhe Energjisë Industriale, ka vendosur të mbështesë projektet e lidhura me projektimin e gjysmëpërçuesve nga Fujitsu dhe IBM Japan.
Rapidus po punon në zhvillimin e “gjysmëpërçuesve logjikë” të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2-nanometrike dhe planifikon të fillojë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027.
Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliardë jenësh (rreth 990 milionë euro) nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 250 miliardë jenësh nga qeveria (rreth 1.55 miliardë euro).