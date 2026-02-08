Japonezët, përballë borës - votojnë në zgjedhjet e parakohshme
Njerëzit në të gjithë Japoninë po përballen me borën për të votuar në zgjedhjet e parakohshme të thirrura nga kryeministrja Sanae Takaichi, koalicioni i të cilës pritet të arrijë një fitore vendimtare, sipas sondazheve.
Këto janë zgjedhjet e para të mesit të dimrit në 36 vjet në Japoni, e cila zakonisht mban zgjedhje gjatë motit më të butë. Por Takaichi thirri zgjedhje për të kërkuar mandatin e opinionit menjëherë pas fitores në garën për udhëheqjen e partisë.
Sondazhet tregojnë se koalicioni i Partisë së saj Liberale Demokratike (LDP) me Partinë Populiste të Inovacionit Japonez mund të fitojë deri në 300 nga 465 vendet në Dhomën e Ulët, transmeton Telegrafi.
Kjo është një kthesë për LDP-në, e cila humbi aleatin e saj të koalicionit prej dekadash dhe shumicën parlamentare për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe rritjes së kostove.
Pas dy kryeministrave të LDP-së që dhanë dorëheqjen ndërsa vlerësimet e tyre ranë ndjeshëm, Takaihi është shfaqur si një kandidate popullore me votuesit.
Ajo duket se i ka fituar ata duke ofruar ulje taksash dhe subvencione. Por kritikët janë skeptikë nëse premtimi i saj për të shpenzuar më shumë do të ndihmojë një ekonomi të ngadaltë japoneze, duke pasur parasysh se borxhi qeveritar i vendit është një nga më të lartët midis vendeve të zhvilluara.
Vëzhguesit thonë se popullariteti personal i Takaichi mund të ndihmojë në rritjen e rezultateve të LDP-së në këto zgjedhje. Por bora mund të prishë pjesëmarrjen e votuesve, veçanërisht në rajonet veriore dhe lindore.
Pjesëmarrja në votimet e parakohshme këtë herë, e cila u raportua të ishte gati 4.6 milion njerëz, ishte 2.5% më e ulët se zgjedhjet e fundit në vitin 2024. Rënia i është atribuar motit.
Disa zona, përfshirë Prefekturën Niigata në Japoninë qendrore, raportuan borë të madhe të dielën. Ministria e Transportit e Japonisë tha se 37 linja treni dhe 58 rrugë tragetesh u mbyllën dhe 54 fluturime u anuluan që nga mëngjesi i së dielës. Pati reshje të rralla bore në Tokio ndërsa njerëzit u nisën për të votuar.
Një admiruese e ish-lideres së Mbretërisë së Bashkuar, Margaret Thatcher, Takaichi ka ndjekur prej kohësh ambicien për t'u bërë "Zonja e Hekurt" e Japonisë. Një aleate e njohur e ish-kryeministrit të ndjerë të Japonisë, Shinzo Abe, ajo mbështet qëndrime të ngjashme, duke përfshirë politika të forta mbrojtëse dhe nacionaliste.
Pavarësisht pikëpamjeve të saj tradicionale mbi gjininë dhe familjen, Takaichi është provuar veçanërisht popullore në mesin e votuesve të rinj midis moshës 18 dhe 30 vjeç, tregojnë sondazhet. Vlerësimet e miratimit për qeverinë e saj kanë qenë kryesisht mbi 70% që kur ajo mori detyrën për herë të parë në tetor.
Ajo ka fituar një numër të madh ndjekësish në mediat sociale, me 2.6 milionë ndjekës në X. Videoja e fushatës së LDP-së, të cilën ajo e drejtonte, u transmetua mbi 100 milionë herë në më pak se 10 ditë.
64-vjeçarja është bërë gjithashtu një ikonë mode e papritur, ndërsa "sanakatsu" - që përkthehet përafërsisht si "Sanae-mania" - është përhapur. Çanta e zezë prej lëkure që ajo shihet shpesh duke mbajtur është shitur dhe stilolapsi rozë që përdori në konferencën e saj të parë për shtyp është bërë viral.
Sociologia Yuiko Fujita nga Universiteti i Tokios e vendos këtë entuziazëm në sfondin e mënyrës se si politika japoneze tradicionalisht është dominuar nga burrat e moshuar.
"Fakti që kryeministrja tani është një grua, dikush me një sfond të ndryshëm nga ai me të cilin njerëzit janë mësuar, krijon një ndjesi se diçka po ndryshon", i tha ajo Nikkei Asia.
Megjithatë, disa nuk janë të bindur se popullariteti i saj do të përkthehet në vota.
"Këto nuk janë zgjedhje presidenciale, por zgjedhje parlamentare, në të cilat kandidatët e LDP-së janë kryesisht burra të njollosur nga skandalet e së kaluarës", tha për BBC-në profesori i shkencave politike Koichi Nakano, nga Universiteti Sophia.
Që nga viti 2023, LDP-ja ishte përfshirë në një skandal për mbledhje fondesh, i cili çoi në dorëheqjen e katër ministrave të kabinetit dhe një hetim për korrupsion.
Zgjedhjet e parakohshme janë një rrezik për Takaichi-n, pasi partia e saj tani përballet me një opozitë më të bashkuar. Ish-partneri i koalicionit të LDP-së, Komeito, ka bashkuar forcat me Partinë Kushtetuese Demokratike të Japonisë për të formuar bllokun më të madh të opozitës në Dhomën e Ulët.
Një tjetër pengesë e madhe me të cilën përballet LDP-ja është se si t'i bindë votuesit se masat e saj me shpenzime të mëdha nuk do ta përkeqësojnë brishtësinë financiare të Japonisë.
Paketa e politikave të qeverisë mund t'u ofrojë familjeve lehtësim afatshkurtër, por "nuk arrin të adresojë problemet themelore të produktivitetit të dobët dhe pagave reale të ndenjura", shkroi në një artikull këtë javë Masahiko Takeda, një bashkëpunëtore e lartë e fokusuar në Azi në Universitetin Kombëtar Australian.
Për më tepër, Takaichi e ka futur veten në "një gropë të thellë në politikën e jashtme dhe të sigurisë duke armiqësuar Kinën", tha Nakano.
Takaichi zemëroi Pekinin, partnerin më të madh tregtar të Tokios, në fund të vitit të kaluar me sugjerimin e saj se Japonia mund të përgjigjej me forcën e saj të vetëmbrojtjes nëse Kina sulmonte Tajvanin. /Telegrafi/