Janevska: Prindërit, fëmijët e të cilëve ushtrojnë dhunë në shkollë, do të paguajnë gjobë prej 250 euro
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës në RMV, Vesna Janevska njoftoi se çdo prind i një fëmije që sillet dhunshëm në shkollë do të gjobitet me 250 euro, por edhe nëse ai prind nuk dëshiron të bashkëpunojë me shkollën ose institucionet e tjera.
Ministrja shpjegoi se Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës aktualisht po zhvillon bisedime me deputetët. Propozimet janë duke u finalizuar.
"Ndryshimet do të bëhen dhe gjoba prej 250 eurosh do të mbetet për çdo akt të dhunshëm të kryer nga fëmija, por edhe, gjë që është shumë e rëndësishme, kur prindi refuzon të bashkëpunojë me shkollën dhe institucionet e tjera", shtoi Janevska.
Ajo më parë njoftoi ndryshime në Ligjin për Arsimin Fillor, të cilat do të parashikonin një gjobë për fëmijët që janë të dhunshëm në shkollë, të cilën do ta paguante prindi.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës thekson se ekzistojnë manuale dhe udhëzime, por roli i prindërve është thelbësor. Rastet e fundit të dhunës nga bashkëmoshatarët nuk janë incidente të izoluara, por një alarm për shoqërinë.
Shifrat janë një sinjal i qartë se dhuna nga bashkëmoshatarët nuk duhet të injorohet. Mund të jetë fizike, verbale, por edhe dixhitale. Autoritetet u bëjnë vazhdimisht thirrje nxënësve të raportojnë nëse janë viktima të dhunës ose nëse janë dëshmitarë./Telegrafi/