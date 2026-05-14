Tre kandidatë në garë për rektor të UT-së
Tre doktorë shkencash – Jusuf Zejneli, Kushtrim Ahmeti dhe Fehari Ramadani, kanë shpallur zyrtarisht kandidaturat e tyre për postin e rektorit të Universitetit të Tetovës.
Me përfundimin e afatit ligjor për aplikim fizikisht dhe online mesnatën e mbrëmshme, procesi kalon në fazën e shpalosjes së programeve përpara stafit akademik dhe studentëve. Kryetari i komisionit zgjedhor, Metin Izeti, konfirmoi se deri më tani procedura është zhvilluar në përputhje të plotë me Ligjin për Arsimin e Lartë.
“Këto dy ditë presim të shohim nëse dikush ka konkurruar përmes postës, ndërsa sipas asaj që kanë konkurruar deri më tani, kemi tre profesorë të nderuar të universitetit tonë që kanë konkurruar, si kandidat për rektor të UT. Sipas rendit alfabetik, është profesor doktor Fehari Ramadani i degës së historisë në fakultetin filozofik. Profesor doktor Jusuf Zejneli, rektori aktual i fakultetit juridik dhe profesor doktor Kushtrim Ahmeti dekan i fakultetit filozofik. Ne nesër do kemi mbledhje me komisionin zgjedhor dhe do nxjerrim listën përfundimtare”, tha Metin Izeti – kryetar i Komisionit Zgjedhor Universitar .