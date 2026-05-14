Nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën për herë të parë do të marrin dëftesa digjitale
"Krahas dëftesave të shtypura në letër në fund të këtij viti shkollor, nxënësit nga klasa e parë deri në të tretë për herë të parë do të pranojnë edhe dëftesa digjitale, si rezultat i përkushtimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për digjitalizimin e arsimit". Kështu thonë në një njoftim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
"Këtë vit shkollor fillojmë me vendosjen graduale të dëftesave digjitale. Ato do të kenë vlefshmëri të njëjtë me dëftesat në letër, të cilat gradualisht do të zëvendësohen, gjë që do të lehtësojë punën administrative të shkollave, do të ulë shpenzimet për shtypje dhe do të mundësojë qasje online në dokument në çdo kohë. Vazhdojmë me digjitalizimin e sferës së arsimit. Jam e kënaqur me intensitetin e këtij procesi, sepse pothuajse të gjitha procedurat për realizimin e të drejtave dhe shërbimeve janë thjeshtësuar dhe realizohen në mënyrë elektronike. Mbetet edhe regjistrimi në arsimin e lartë, ndërsa me implementimin e dëftesave digjitale hapet mundësia për realizimin edhe të këtij qëllimi”, deklaroi ministrja Vesna Janevska.
Një operator i Telekomunikacionit në vend ka dhuruar nënshkrime elektronike për të gjitha 368 shkollat fillore në vend, me ç’rast do të mundësohet realizim më i thjeshtë, më i shpejtë dhe më efikas i procesit të lëshimit të dëftesave digjitale.
Me vendosjen e dëftesave digjitale, nxënësit dhe familjet e tyre do të kenë qasje më të lehtë dhe më të shpejtë në dokumente, ndërsa shkollat do të përfitojnë proces më efikas administrativ dhe arkivë të përhershme elektronike.
Çdo dëftesë digjitale ruhet në arkivë të përhershme elektronike dhe sipas nevojës dhe kërkesës së nxënësit ose familjes së tij, mund të shtypet nga shkolla. Në vitet në vijim, dëftesat digjitale do të fillojnë të zbatohen gradualisht edhe për nxënësit e klasave më të larta.