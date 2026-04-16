Janevska: Ligji për Arsimin e Lartë nuk shkel autonomin e universiteteve
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska deklaroi se kanë mohuar të gjitha deklaratat e rreme në lidhje me pakon e tre ligjeve për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, dhe njëra prej tyre është se autonomia e universiteteve do të hiqet. Ajo e deklaroi këtë gjatë fjalimit të saj para Qeverisë në prezantimin e sotëm të zgjidhjeve të reja ligjore.
"Procesi i hartimit të ligjeve ishte plotësisht transparent. Procesi i përgatitjes së zgjidhjeve ligjore nuk ishte parimi i vitit 2018 kur ligjet u miratuan nga kabineti ministror pa debat publik", deklaroi Janevska dhe shtoi se është e rëndësishme që zgjidhjet e reja ligjore të pranohen nga komuniteti akademik.
Ajo tha se gjatë hartimit të Ligjit për Arsimin e Lartë, ata pranuan sugjerime të shumta shkencore.
"I mohojmë të gjitha pretendimet e rreme se zgjidhja e re ligjore shkel autonominë, se shteti nuk i paguan profesorët për punime shkencore, se vetëm fëmijët e të pasurve do të studiojnë. Kjo është një gënjeshtër e madhe", shtoi Janevska./Telegrafi/