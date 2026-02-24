Qeveria dhe komuniteti i biznesit, në fushën e arsimit, kanë përkushtim të përbashkët për krijimin e brezave që jo vetëm posedojnë njohuri, por edhe mund t’i zbatojnë ato, të rinj kreativë dhe përgjegjës që janë të përgatitur për sfidat e tregut modern të punës. Ky është themeli mbi të cilin po ndërtojmë sistemin e arsimit dual, theksoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, në aktivitetin promovues ku u diskutuan rezultatet dhe progresi i konceptit të arsimit dual, të organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut.

"Është fakt që arsimi profesional dual është modeli ynë i suksesshëm arsimor, të cilin e kemi ndërtuar gjatë këtyre viteve të fundit dhe po jep rezultate të shkëlqyera. Këto maten me numrin gjithnjë në rritje të nxënësve që e zgjedhin atë, si dhe me rritjen e vazhdueshme të kompanive që përfshihen, gjë që është e kuptueshme, sepse është mënyra më e mirë për të marrë staf të ri që ata vetë e kanë trajnuar", deklaroi Janevska.

Numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin e mesëm për vitin shkollor 2025/2026 është 65,858, prej të cilëve 43,187 janë në arsimin profesional, dhe 21,640 në arsimin e mesëm - gjimnaz përafërsisht 70% e nxënësve janë regjistruar në arsimin profesional. Nga numri i nxënësve të regjistruar në arsimin profesional, 13,371 janë regjistruar në arsimin dual, ose përafërsisht 30% e të gjithëve të regjistruar në arsimin profesional.

Ministrja në fjalimin e saj theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka partneritet të shkëlqyer me odat ekonomike, agjencitë zhvillimore gjermane dhe zvicerane, Suedinë dhe Austrinë, si dhe me komunat, në krijimin e politikës së regjistrimit sipas nevojave reale të tregut të punës, për avancimin dhe promovimin e arsimit dual.

"Edhe në konkursin e ri për regjistrim në arsimin e mesëm, për vitin shkollor 2026/2027, fokusi do të jetë në arsimin dual, ndërsa drejtimet ekzistues dhe drejtimet e reja do t’i përshtatim në bashkëpunim me vetëqeverisjet lokale dhe kompanitë", tha Janevska, duke shtuar se pret që i njëjti sukses të përsëritet edhe në arsimin e lartë me studimet profesionale. Komuniteti akademik, potencoi ministrja, është i gatshëm të vendosë programe studimi që do të jenë vazhdim i arsimit dual të mesëm, si dhe studime ndërdisiplinore me universitete të huaja, shkëmbim studentësh dhe projekte të përbashkëta.

"Pas gjithë kësaj që po them, qëndron vendosmëria e Qeverisë dhe vendosmëria ime personale për t’iu ndihmuar të rinjve që të marrin arsim cilësor dhe të përfundojë koha kur ne i shihnim ata vetëm si potencial që nuk arrinim ta shfrytëzonim këtu, në vend", shtoi Janevska.

Deri më tani, rreth 700 kompani kanë nënshkruar memorandume bashkëpunimi me shkollat e mesme profesionale, përkatësisht ato paraqiten si punëdhënës ku zbatohet arsimi dhe trajnimi praktik. Nga gjithsej 76 shkolla ku zbatohet arsimi profesional, në 67 shkolla të mesme janë formuar paralele duale.

PolitikëMaqedonia e VeriutFeaturedLajmeTelegrafi Maqedoni