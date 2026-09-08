James Rodriguez pranë rikthimit në Evropë, destinacioni i tij befason të gjithë
James Rodriguez është pranë rikthimit në futbollin evropian, pasi klubi italian i Serie B, Avellino, është në negociata të avancuara për transferimin e mesfushorit kolumbian.
Sipas MARCA, bisedimet mes palëve po ecin mirë dhe një marrëveshje mund të arrihet së shpejti.
Trajneri i Avellinos, Alessandro Nesta, ka zhvilluar tashmë një bisedë të drejtpërdrejtë me Rodriguez, ndërsa diskutimet e mbetura kanë të bëjnë me finalizimin e detajeve financiare.
35-vjeçari aktualisht është lojtar i lirë, pasi u largua nga skuadra e MLS, Montreal, çka i mundëson të bashkohet me klubin italian edhe pse afati kalimtar tashmë është mbyllur.
Një transferim te Avellino do të përfaqësonte një kapitull befasues në karrierën e Rodriguezit, i cili gjatë aventurës së tij në Evropë ka luajtur për klube të mëdha si Real Madridi, Bayern Munichu, Monaco dhe Porto.
Avellino aktualisht renditet në vendin e pestë në Serie B, vetëm tri pikë prapa liderit Palermo.
Klubi synon promovimin në Serie A dhe ardhja e Rodriguezit do t’i jepte një shtysë të madhe këtyre ambicieve.
Kolumbiani do të ribashkohej gjithashtu me një figurë të njohur për të, Alessandro Nestën, i cili mori drejtimin e Avellinos në fillim të këtij viti.
Trajneri italian ka punuar më parë në Serie B dhe Serie A, ku ka drejtuar ndër të tjera Frosinonen, Reggianën dhe Monzën./Telegrafi/