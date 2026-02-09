“Jam Mysliman”, libri i ri i Ben Blushit, promovohet në Librarinë Dukagjini
Më 11 shkurt (e mërkurë), duke filluar nga ora 18:00, në ambientet e Librarisë Dukagjini, në Sheshin “Nënë Tereza”, do të mbahet promovimi i librit më të ri të autorit të njohur Ben Blushi, me titullin “Jam Mysliman”.
Ky botim vjen si një reflektim i thellë dhe provokues mbi identitetin, historinë dhe raportin e shoqërisë shqiptare me fenë, duke hapur tema që shpesh mbeten të patrajtuara ose diskutohen me rezervë. Përmes një qasjeje analitike dhe personale, autori fton lexuesin të mendojë mbi rolin e besimit në formësimin kulturor dhe historik të shqiptarëve, si dhe mbi ndikimin e tij në realitetin bashkëkohor.
Promovimi nuk do të jetë vetëm një prezantim i librit, por edhe një diskutim i hapur mbi temat që ai ngre. Të pranishmit do të kenë mundësinë të ndjekin një bisedë rreth përmbajtjes së veprës, ideve kryesore dhe kontekstit në të cilin është shkruar, si dhe të parashtrojnë pyetje drejtpërdrejt nga publiku, duke e bërë aktivitetin interaktiv dhe gjithëpërfshirës.
Ftesa për pjesëmarrje është e hapur për të gjithë të interesuarit, dashamirës të librit, lexuestë Ben Blushit dhe këdo që dëshiron të marrë pjesë në një debat kulturor e intelektual.
Ju mirëpresim në Librarinë Dukagjini për të qenë pjesë e këtij aktiviteti letrar dhe reflektues.