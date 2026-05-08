Ja çfarë ndodh saktësisht me tensionin e gjakut kur konsumoni boronica
Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, mos e nënvlerësoni fuqinë e zakoneve të vogla, por të vazhdueshme. Për shembull, a e dini se ecja vetëm 20 minuta në ditë mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, të zvogëlojë rrezikun e demencës dhe të mbrojë nyjat?
Përfshirja e boronicave në ushqimin tuaj është një tjetër zakon i vogël, por shumë i dobishëm. Edhe pse ajo që ndikon më shumë në shëndet është dieta në tërësi dhe është e rëndësishme të konsumohen ushqime të ndryshme të pasura me vlera ushqyese, boronicat kanë shumë përfitime për organizmin.
“Boronicat, ashtu si të gjitha manaferrat, janë një zgjedhje shumë e mirë për t’u përfshirë rregullisht në dietë,” thotë Melissa Caiola, dietologe e specializuar për shëndetin kardiovaskular në DukeWELL.
Përveç shijes së tyre të ëmbël dhe paksa të athët, boronicat mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mbështetjen e shëndetit të zemrës, përfshirë edhe uljen e tensionit të gjakut.
Si ndikojnë boronicat në tensionin e gjakut
Boronicat konsiderohen një ushqim shumë i mirë për zemrën.
“Nivelet e larta të antioksidantëve dhe polifenoleve në boronica ndihmojnë në uljen e inflamacionit në trup dhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut, gjë që ndihmon qarkullimin,” thotë Abbie Gellman, dietologe dhe autore e The Mediterranean DASH Diet.
Edhe Melissa Caiola shton se studimet tregojnë që këta antioksidantë ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe stresit oksidativ, duke përmirësuar funksionin vaskular dhe duke mbështetur shëndetin e zemrës.
Sipas një studimi shkencor të publikuar në vitin 2024 në Frontiers in Nutrition, konsumimi i rregullt i boronicave ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe Type 2 Diabetes. Studimi tregoi gjithashtu se konsumimi i rregullt i tyre lidhet me uljen e tensionit të gjakut.
“Përveç kripës dhe lëngjeve, nuk ka shumë ushqime që ndikojnë menjëherë në tensionin e gjakut pas ngrënies. Megjithatë, një studim i vitit 2019 sugjeron se konsumimi i rreth një filxhani boronica mund të ulë lehtë tensionin sistolik me rreth pesë pikë brenda një ose dy orësh pas konsumimit, falë zgjerimit të enëve të gjakut,” shpjegon Caiola.
Të dyja dietologet thonë se konsumimi i rregullt i boronicave ndihmon në mbajtjen nën kontroll të tensionit të gjakut edhe në afatgjatë.
Përveç uljes së tensionit, Abbie Gellman thotë se boronicat ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit të keq LDL.
“Konsumimi i vazhdueshëm i boronicave mund të përmirësojë tensionin dhe nivelet e kolesterolit me kalimin e kohës, duke ndihmuar në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës,” shton Caiola.
Përfitime të tjera shëndetësore të boronicave
Padyshim që boronicat janë shumë të mira për zemrën, por dietologet thonë se ato sjellin përfitime edhe për pjesë të tjera të organizmit.
Abbie Gellman shpjegon se përmbajtja e lartë e antioksidantëve nuk ndihmon vetëm zemrën, por edhe trurin.
“Antocianinat, që i japin boronicës ngjyrën blu të errët, ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga stresi oksidativ dhe mund të ndihmojnë kundër sëmundjeve që lidhen me plakjen, si Alzheimer's disease,” thotë ajo.
Boronicat përmbajnë gjithashtu vitaminë C, e cila ndihmon drejtpërdrejt sistemin imunitar. Përveç kësaj, vitamina C ndihmon metabolizmin, shërimin e plagëve dhe uljen e stresit oksidativ në trup.
“Vitamina C ndihmon gjithashtu qelizat e enëve të gjakut dhe sistemit limfatik, duke mbështetur shëndetin kardiovaskular dhe kontrollin e tensionit,” thotë Caiola.
Një tjetër mineral i rëndësishëm që gjendet në boronica është mangani.
“Mangani ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak dhe metabolizmit,” thotë Abbie Gellman.
Sipas Caiola-s, mangani luan rol edhe në shëndetin e kockave dhe forcimin e sistemit imunitar.
Boronicat përmbajnë gjithashtu vitaminë K, e cila ndihmon në mpiksjen e gjakut dhe në shëndetin e kockave.
“Boronicat dhe manaferrat në përgjithësi janë një burim i fuqishëm ushqyes që ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak, ju mbajnë të ngopur më gjatë, përmirësojnë marrjen e fibrave, ulin inflamacionin dhe mbështesin funksionin e trurit,” përfundon Caiola.
Ekspertët theksojnë se dieta më e mirë është ajo që përfshin një shumëllojshmëri ushqimesh të shëndetshme, por përfitimet e shumta të boronicave tregojnë se ia vlen t’i konsumoni rregullisht, sidomos tani që janë në sezon. Një frut i shijshëm që ndihmon edhe zemrën tuaj.