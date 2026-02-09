Italia thotë se nuk mund t'i bashkohet "Bordit të Paqes" të Trump për shkak të kushtetutës
Italia thotë se nuk është në gjendje t'i bashkohet "Bordit të Paqes" të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për shkak të një "kufizimi kushtetues" që shënon pengesën e fundit me të cilën përballet "organi ndërkombëtar i ndërtimit të paqes".
Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani, i tha agjencisë së lajmeve ANSA të shtunën se konfliktet midis kushtetutës së Italisë dhe statutit të Bordit të Paqes ishin "të pakapërcyeshme nga pikëpamja ligjore", por vendi i tij do të ishte gjithmonë "i disponueshëm për të diskutuar iniciativat e paqes".
Italia i bashkohet një numri vendesh evropiane - përfshirë Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar - që nuk janë bashkuar me bordin kontrovers, i cili mori dritën jeshile nga Kombet e Bashkuara vitin e kaluar si një organ qeverisës kalimtar për Gazën e pasluftës përpara se të zgjeronte fushëveprimin e tij në një statut gjithëpërfshirës që nuk përmendi enklavën palestineze të shkatërruar nga lufta.
Vendimi i Italisë vjen pavarësisht marrëdhënies së ngushtë midis kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe kryetarit të Bordit të Paqes, Trump, mes shqetësimit në rritje se ndërmjetësi global i konfliktit - i lansuar në Davos të Zvicrës muajin e kaluar ndërsa presidenti amerikan bëri një lojë agresive për Grenlandën - është projektuar për të eklipsuar Kombet e Bashkuara.
Tajani vuri në dukje Nenin 11 të kushtetutës italiane, i cili e pengon vendin të bashkohet me organizatat nëse nuk ka "kushte barazie me shtetet e tjera", gjë që nuk do të ishte rasti sipas një karte që emëron Trump si kryetar me të drejtë vetoje që shërben si autoriteti përfundimtar për interpretimin e saj.
Megjithatë, duke folur pas një takimi "shumë pozitiv" me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio dhe Zëvendëspresidentin e SHBA-së, JD Vance, në margjinat e Lojërave Olimpike Dimërore në Milano të premten, ministri i jashtëm tha se Italia do të ishte "e gatshme të bënte pjesën e saj në Gaza duke trajnuar policinë".
Komentet e Tajanit erdhën ndërsa bordi, i cili thuhet se ka kërkuar që anëtarët të paguajnë 1 miliard dollarë për një vend të përhershëm, duke çuar në kritika se në thelb do të ishte një version i OKB-së "paguaj për të luajtur", përgatitet paraprakisht për takimin e tij të parë në Uashington, DC, më 19 shkurt.
Takimi do të vinte një ditë pas një takimi të planifikuar midis Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Të shtunën, kryeministri hungarez Viktor Orban, një aleat kyç i Trump, tha se do të shkonte në Uashington për takimin e parë të bordit "brenda dy javësh".
Muajin e kaluar, Trump ftoi rreth 60 vende të bashkoheshin me bordin. Në kohën e raportimit, faqja zyrtare e internetit e tij renditi 26 vende që janë bashkuar, përfshirë ndërmjetësit e Gazës, Katarin dhe Egjiptin.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, kritikoi planet e Trump muajin e kaluar, duke thënë "Përgjegjësia themelore për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare i takon OKB-së, i takon Këshillit të Sigurimit". /Telegrafi/