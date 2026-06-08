Italia gjen trajnerin e ri, një rikthim i bujshëm te Azzurët
Italia po kalon një periudhë të trazuar pasi nuk arriti të kualifikohej për herë të tretë radhazi në Kupën e Botës.
Megjithatë, një zgjidhje për stolin e nxehtë është gjetur më shpejt se sa pritej dhe, sipas informacioneve nga Gianluca Di Marzio dhe Nicolo Schira, Roberto Mancini po kthehet në pozicionin e trajnerit.
Mediat italiane raportojnë se rikthimi i Mancinit në stolin e Azzurrëve është bërë vetëm një çështje formalitetesh. Gazetari i njohur Nicolo Schira zbuloi se një kontratë afatgjatë është gati për ish-kapitenin deri në vitin 2030, sipas së cilës ai do të fitojë dy milionë euro në sezon.
Plani është që Mancini të drejtojë ekipin kombëtar deri në fund të Kupës së Botës në vitin 2030, me një klauzolë të qartë se federata rezervon të drejtën për të ndërprerë bashkëpunimin më herët nëse Italia dështon përsëri në kualifikueset e ardhshme.
Ndërsa pritej marrëveshja përfundimtare në lidhje me kreun e ri të stafit të trajnerëve, ekipi kombëtar u drejtua përkohësisht nga Silvio Baldini, i cili u riemërua nga përzgjedhja U-21.
Baldini bëri një punë të mirë në dy ndeshje miqësore, duke regjistruar dy fitore 1-0 kundër Luksemburgut dhe Greqisë.
Kujtojmë që Mancini fitoi Kampionatin Evropian me Italinë në vitin 2021, dhe më pas drejtoi Arabinë Saudite dhe Al-Sadd të Katarit. /Telegrafi/