Ismael Saibari, zbulimi i Kupës së Botës 2026 – Historia e jashtëzakonshme e yllit të Marokut
Ismael Saibari mund të mos ketë shënuar në kohën e rregullt ndaj Holandës, por u shndërrua në një nga figurat kryesore të ndeshjes, duke realizuar penalltinë vendimtare që i dha Marokut kualifikimin. Mesfushori maroken po konfirmon veten si një nga zbulimet më të mëdha të këtij Botërori.
Një rrugëtim i veçantë: Spanjë – Belgjikë – Holandë – Marok
Saibari ka një histori të rrallë formimi. Ai ka lindur pranë Barcelonës, ndërsa në moshën gjashtë vjeç u shpërngul me familjen në Belgjikë, pas vështirësive ekonomike që prekën Spanjën në atë periudhë. Prindërit e tij, me origjinë nga Maroku, kanë ruajtur gjithmonë lidhjen me vendlindjen, të cilën Saibari e ka vizituar rregullisht gjatë pushimeve.
Fëmijëria e tij u ndikua shumë nga vëllai i madh, Akram, me të cilin ndante pasionin për futbollin. Edhe pse Akram nuk arriti nivelin profesionist, ai mbetet një figurë e rëndësishme në jetën e tij.
Rruga drejt futbollit elitar
I përshkruar si një fëmijë i qetë dhe i mbështetur plotësisht nga familja, Saibari bëri hapat e parë seriozë në futboll në akademinë e Anderlechtit, përpara se të transferohej te Mechelen dhe më pas të tërhiqte vëmendjen e Genkut.
Në vitin 2020, PSV Eindhoven e bleu për rreth 200 mijë euro, një investim që rezultoi vendimtar. Fillimisht ai u aktivizua me ekipin e dytë, por shpejt u bë pjesë e skuadrës së parë, ku u shndërrua në një titullar të rëndësishëm nga viti 2022.
Sezoni i fundit ka qenë konfirmimi i plotë i shpërthimit të tij: 19 gola dhe 9 asistime në 37 ndeshje në të gjitha garat.
Vendimi për Marokun dhe refuzimi i Belgjikës
Pavarësisht interesimit të fortë të Belgjikës për ta bindur të luante për ta, Saibari zgjodhi Marokun, duke refuzuar edhe një ftesë të drejtpërdrejtë nga Roberto Martinez para Kupës së Botës në Katar.
Ai e ka shpjeguar vendimin e tij me lidhjen emocionale me rrënjët familjare dhe ndjenjën e përkatësisë ndaj Marokut. Nga viti 2025, ai është bërë pjesë e rregullt e përfaqësueses afrikane dhe tani po shkëlqen në skenën më të madhe të futbollit botëror.
Shpërthimi në Kupën e Botës 2026
Në këtë turne, Saibari është shndërruar në një element kyç të ofensivës marokene, edhe pse është mesfushor.
Ai ka shënuar tre gola në katër ndeshje, duke përfshirë finalizime ndaj Brazilit, Skocisë dhe Haitit, si dhe penalltinë vendimtare kundër Holandës.
Performanca e tij e ka futur në garë për titullin e golashënuesit më të mirë të turneut, megjithëse konkurrenca mbetet e fortë.
Nga PSV te gjigantët evropianë
Pas këtij Botërori, e ardhmja e Saibarit duket se është larg Eindhovenit. Interesimi nga klubet e mëdha evropiane është rritur ndjeshëm, me një marrëveshje të avancuar që e lidh atë me një transferim të madh veror.
Sipas raportimeve, ai ka arritur tashmë një marrëveshje paraprake me një klub të elitës evropiane, ndërsa transferimi pritet të mbyllet për një shumë më të ulët se 50 milionë euro.
Trajneri i tij i ardhshëm e sheh si një lojtar jashtëzakonisht të gjithanshëm, i aftë të luajë si mesfushor ofensiv, sulmues i dytë apo edhe në krah, duke e bërë një armë taktike të vlefshme për çdo skemë.
Një yll në ngritje
Nga një talent i zbuluar në akademitë belge deri te një nga protagonistët e Kupës së Botës, Ismael Saibari po jeton momentin më të madh të karrierës së tij. Dhe nëse vazhdon me këtë ritëm, ai mund të mos jetë thjesht zbulimi i Botërorit por një nga emrat kryesorë të futbollit botëror për vitet që vijnë. /Telegrafi/