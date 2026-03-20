Ishte dënuar për vjedhje, ndërron jetë në bllokun e sigurisë në Tiranë 41-vjeçari
Një ngjarje e rëndë është shënuar në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje në rrugën “Mine Peza”, te Blloku i Sigurisë.
Shtetasi B. P., 41 vjeç, i arrestuar më 18 mars për “vjedhje të mbetur në tentativë”, është gjetur pa shenja jete rreth orës 05:45.
Policia njofton se vdekja dyshohet të ketë ardhur për shkaqe natyrale dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, raporton euronews.al.
Autoritetet bëjnë apel për respektimin e zonës dhe informojnë se hetimet për këtë ngjarje vazhdojnë.
