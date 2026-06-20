iShowSpeed u bë viral pasi nuk ishte në dijeni se pranë kujt ishte ulur në Kampionatin Botëror
Ka disa takime të papritura dhe njëra prej tyre ndodhi në Kupën e Botës midis YouTuber-it të njohur iShowSpeed dhe kryetarit të bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani.
Të dy ishin të ftuar në ndeshjen e Grupit C midis Brazilit dhe Marokut në stadiumin New York New Jersey, por ndërsa iShowSpeed po transmetonte drejtpërdrejt ngjarjen dhe po takonte yje të tjerë si Travis Scott, ai nuk e njohu burrin që ishte ulur pranë tij - vetë kryetarin e bashkisë, i cili është gjithashtu një lloj personazhi i famshëm në internet.
Vlogeri i njohur, ironikisht, u ul në vendin e kryetarit të bashkisë dhe ndoqi komentet në telefonin e tij, ndërsa shikuesit i shkruanin mesazh se ishte ulur pranë Mamdanit, i cili po brohoriste në sfond.
IShowSpeed didn't realize he was sitting next to Zohran Mamdani the Mayor of New York City the entire time while at the World Cup game 😭 pic.twitter.com/bvVblgxKFJ
— yoxic (@yoxics) June 13, 2026
"Kryetari i bashkisë? Kush është kryetari i bashkisë?" pyeti ai i hutuar, duke tërhequr vëmendjen e kryetarit të bashkisë së East Rutherford, Jeffrey Lahullier, i cili ishte ulur afër.
"Pse biseda vazhdon të përmendë kryetarin e bashkisë?" vazhdoi ai, përpara se të kthehej nga Mamdani dhe të pyeste: "Ti je kryetari i bashkisë?"
Pasi shkëmbeu disa fjalë, Mamdani e surprizoi transmetuesin duke zbuluar se e njihte tashmë.
"E dëgjoj këngën tuaj të Kupës së Botës 2022 çdo mëngjes", i tha ai derisa Speed, u përgjigj: "Faleminderit, e vlerësoj shumë".
Videoja e ndërveprimit u bë shpejt virale, me fansat që talleshin me mungesën e vëmendjes së transmetuesit.
"Speed nuk njeh askënd tjetër përveç lojtarëve të futbollit dhe yjeve të internetit, kjo është për të qeshur", shkroi një përdorues.
"Ai mendoi se ishte ulur pranë një djali të zakonshëm që po shijonte ndeshjen, por në të vërtetë është kryetari i bashkisë", shtoi një tjetër.
"Çuditërisht, ai thjesht rri aty rastësisht ndërsa të gjithë të tjerët do të çmendeshin. Kjo mungesë vëmendjeje është në të vërtetë mbresëlënëse", komentoi një i tretë.