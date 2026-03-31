Ishin ndarë kur vogëlushja ishte në inkubator - nëna nga Gaza ribashkohet me vajzën e saj të evakuuar, pas dy vitesh
Të paktën tetë fëmijë që u evakuuan nga Gaza si foshnje të parakohshme në javët e para të luftës, janë kthyer nga Egjipti dhe janë ribashkuar me të afërmit e tyre.
Fëmijët e vegjël ishin midis më shumë se 30 të porsalindurve të sëmurë rëndë në inkubatorë, të cilët u evakuuan nga Spitali Shifa i Gazës në nëntor 2023, gjatë luftimeve të ashpra.
Kompleksi spitalor ishte pushtuar më parë nga forcat izraelite, të cilat thanë se po përdorej nga Hamasi.
Sundus al-Kurd, një nënë që priste kthimin e vajzës së saj të hënën, tha se ishte "e ndarë midis frikës dhe gëzimit", pasi shqetësohej se nuk do të pranohej si prind pas më shumë se dy vitesh larg, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Duke pritur në Spitalin Nasser në Khan Younis dhe duke mbajtur një fustan të qëndisur rozë për vajzën e saj, Bisan, nëna i përshkroi BBC-së se si ishte përpjekur ta nxirrte foshnjën e saj të porsalindur nga spitali Shifa pasi forcat izraelite e pushtuan atë, por iu tha se Bisan nuk mund të zhvendosej nga inkubatori i saj.
Kaloi pothuajse një vit, tha Sundus, përpara se të kuptonte se çfarë i kishte ndodhur.
"Jetova midis dëshpërimit dhe shpresës se vajza ime mund të ishte ende gjallë", shpjegoi ajo. "Disa muaj më vonë, dëgjuam në lajme se foshnjat e parakohshme kishin vdekur në Shifa. Shikoja fotot, duke u përpjekur të ndjeja, si nënë, nëse kjo mund të ishte fëmija im apo jo".
Pas gati një viti, asaj iu tha se vajza e saj ishte raportuar gjallë dhe mirë në një spital egjiptian fushor, e identifikuar nga byzylyku rozë që i ishte dhënë menjëherë pas lindjes.
Sundus kishte humbur tashmë një fëmijë tjetër, prindërit e saj dhe vëllain e saj kur lindi Bisan, dhe tha se lajmi se vajza e saj ishte gjallë ishte "si një ëndërr".
Kthimi i këtyre fëmijëve të vegjël është një triumf i vogël në rrjedhën e kufizuar të përfitimeve të sjella nga armëpushimi në Gaza i imponuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Por gjashtë muaj pas asaj marrëveshjeje armëpushimi, e ardhmja e Gazës është e pasigurt, e bllokuar - midis luftës dhe paqes.
Territori është ende i ndarë, me forcat izraelite në kontroll të përkohshëm të afërsisht gjysmës së Gazës, dhe Hamasi thuhet se po thellon kontrollin e tij - politikisht dhe praktikisht - në zonën e mbetur, ku shumica dërrmuese e popullsisë së Gazës ende jeton mes peizazheve të rrënojave.
Rindërtimi dhe tërheqja e forcave izraelite është e lidhur në planin e Trump me çarmatimin e Hamasit, dhe ka pak shenja përparimi në këtë fazë kritike të marrëveshjes.
Nickolay Mladenov, i emëruar si përfaqësues i lartë për të bashkëpunuar me administratën e Gazës sipas planit të Trump, tha në OKB javën e kaluar se zgjedhja ishte për "luftë të rinovuar ose një fillim të ri" në Gaza.Por një zyrtar palestinez pranë Hamasit i tha BBC-së se ai priste që grupi të refuzonte propozimet për çarmatim që kishte marrë. /Telegrafi/