Ish-shefi i stafit të Zelensky-t i dyshuar në një hetim të madh për korrupsion
Ish-shefi i stafit të presidentit ukrainas, Andrii Yermak, është emëruar si i dyshuar në një hetim të madh për korrupsion të udhëhequr nga Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit e Ukrainës (NABU) dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar Kundër Korrupsionit (SAPO).
Në një deklaratë të përbashkët, agjencitë thanë se hetuesit kishin zbuluar një grup të organizuar të dyshuar për pastrim parash prej rreth 9 milionë eurosh (460 milionë hryvnia), midis viteve 2021 dhe 2025 përmes një projekti zhvillimi të pronave luksoze pranë Kievit.
"Një nga anëtarët e tij - ish-kreu i Zyrës së Presidentit të Ukrainës - është njoftuar për dyshimin", thuhet në deklaratë, transmeton Telegrafi.
Yermak ishte një aleat i ngushtë i presidentit Volodymyr Zelensky përpara se të shkarkohej nga detyra në fillim të këtij viti.
Ndërsa agjencitë nuk e identifikuan zyrtarisht Yermak, në përputhje me praktikën ligjore ukrainase, media ukrainase raportoi gjerësisht se ai ishte individi i përmendur në njoftim.
NABU dhe SAPO thanë se gjashtë individë të tjerë u njoftuan gjithashtu si të dyshuar të martën dhe se hetimi mbetet në vazhdim.
Duke folur me gazetarët në Kiev, Yermak nuk pranoi të komentonte në detaje, duke thënë se do të priste derisa hetimi të përfundonte.
Dmytro Lytvyn, një këshilltar i presidentit Zelensky, tha se ishte "shumë herët për të vlerësuar veprimet procedurale në vazhdim".
Ky veprim ndalet përpara ngritjes së akuzave zyrtare kundër Yermak, i cili dha dorëheqjen nga posti i tij në nëntor.
Ai kishte shërbyer më parë si negociatori kryesor i Ukrainës në bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe dha dorëheqjen mes presionit në rritje të lidhur me hetimin kundër korrupsionit - një nga sfidat më të rëndësishme politike me të cilat është përballur administrata e Zelensky që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia.
Ndërsa vetë Zelensky nuk është implikuar, hetimi ka hedhur një hije mbi administratën e tij pasi disa figura me ndikim të lidhura me presidentin u përfshinë në hetim.
NABU dhe SAPO pretendojnë se rreth 9 milionë euro u kanalizuan gjatë disa viteve duke përdorur një rrjet kompanish fiktive, transaksione parash dhe dokumente financiare fiktive.
Mbikëqyrësit e zbatimit të ligjit pretendojnë se grupi planifikoi të ndërtonte katër rezidenca private, secila me madhësi afërsisht 1,000 metra katrorë, së bashku me një kompleks të përbashkët mirëqenieje me një spa dhe pishinë. Kostoja e vlerësuar e secilës rezidencë është miliona dollarë.
Hetimi daton që nga viti 2018 dhe është pjesë e një hetimi më të gjerë për korrupsion në nivel të lartë, i zbuluar për herë të parë nëntorin e kaluar, kur një ish-partner biznesi i Zelensky-t u akuzua për drejtimin e një skeme ryshfeti prej 100 milionë dollarësh në agjencinë shtetërore atomike.
Një ish-zëvendëskryeministër dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Zelensky-t u akuzuan gjithashtu si pjesë e hetimit. /Telegrafi/