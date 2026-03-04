Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Strategjia e Kurtit për president, vetëvrasje politike
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për përpjekje për të zhvendosur fajin te opozita lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit, duke e cilësuar strategjinë e tij si “vetëvrasje politike”.
Hasani, në një intervistë për KosovaPress, thotë se Kurti dëshiron të krijojë momentumin për zgjedhje të reja, me shpresë t’i rrisë votat për dallim nga zgjedhjet e 28 dhjetorit.
“Krejt përpjekja e tij është me zhvendosur, me shpresë se i rrit votat, këtë shpresë ai e ka që i rrit votat. Unë jam i bindur që politikisht është vetëvrasje kjo që po do me e bërë, sepse nuk ka, nuk mund të ndodhë ajo. Veçanërisht jo për faktin që edhe zonja Osmani tash është e qartë që i takon një bindjeje tjetër politike. Dhe përpjekja e tij është me zhvendosur fajin, me thënë që unë desha, të tjerët s'po duan dhe me luajtur rolin e viktimës”, thotë ai.
Sipas tij, edhe takimet me opozitën për presidentin janë “fiktive” dhe shërbejnë më shumë për konsum publik sesa për arritjen e një marrëveshjeje reale.
Ai thekson se synimi i Kurtit është një kandidat me profil të theksuar partiak, duke përmendur figura si Glauk Konjufca apo Albulena Haxhiu.
Hasani shkon edhe më tej, duke i cilësuar këta si “militantë të thekur të vijës personaliste” të Kurtit, duke paralajmëruar për rrezik të thellimit të tendencave autokratike nëse posti i presidentit politizohet në këtë formë.
“Unë besoj që ai e ka synim kryesor dikë të profilit, s’po di unë, si po, profilit të Glaukut ose të Albulenës, këtyre që janë, që janë të dëshmuar, janë militantë të thekur të vijës personaliste të synimeve të qarta autokratike të zotit Kurti”, shton Hasani.
Ai e sheh të pamundur që Kurti ta kandidojë për presidente Vjosa Osmanin. Sa i përket raporteve mes Kurtit dhe presidentes aktuale Vjosa Osmani, Hasani thotë se përçarja mes tyre ka nisur më herët dhe lidhet me raportin e protagonizmit politik. Sipas tij, Osmani ka qenë kryesisht lojaliste, por në momentet kur ka tentuar të krijojë profil të pavarur politik përballë Kurtit, është perceptuar si e pabesë nga ai.
“Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Zonja Osmani në pjesën dërrmuese ka qenë lojale, por në momentet kur ajo ka besuar dhe shpresuar që mund ta dobësojë zotin Kurti, i ka treguar dhëmbët, është munduar me treguar dhe ajo është arsyeja që është domethënë është krijuar si person i pabesë për të, për zotin Kurti… Jo, s’ka lidhje. Ajo më herët ka filluar çarja mes tyre, domethënë. Nuk besoj që është, s’ka logjikë me qenë ajo, domethënë, s’është ajo. Është çështje, domethënë, raportit të protagonizmit që ajo ka provuar me e krijuar karshi personit të Kurtit”, thekson ai.
Ndërkohë, i pyetur për një kandidaturë të mundshme të tij për postin e presidentit, Hasani e përjashtoi kategorikisht një gjë të tillë.
“As në mendje s’më ka shkuar kurrë për atë çështje. Asnjëherë. Pse duhet një post, ai është post politik domethënë që duhet forcat politike me e zgjedhur. As në mendje, s’është, domethënë është gjëja më… as në mendje, domethënë… Asnjëherë, asnjëherë”, përfundon ai.