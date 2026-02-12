Ish gjyqtari Burrull jep mendimin e tij për golin e anuluar të Cubarsi ndaj Atletico Madridit
Analisti i gjyqtarëve në Radio MARCA, Perez Burrull, ka komentuar episodin e diskutueshëm në “Metropolitano”, ku u anulua goli i Pau Cubarsí në fitoren e thellë të Barcelonës.
Shtatë minuta pasi Cubarsi realizoi për rezultatin 4-1, gjyqtari Juan Martínez Munuera e anuloi golin pas sinjalizimit nga VAR-i, ku në kabinë ishte Pablo González Fuertes.
Duke folur në emisionin “Marcador” të Radio MARCA-s, Burrull dha interpretimin e tij për situatën.
“Pasi e kam parë disa herë aksionin, mund ta kuptoj vendimin vetëm nëse jashtë loje është sinjalizuar pas prekjes së dytë të Lewandowskit, moment në të cilin Cubarsí ishte shumë pranë vijës dhe pak jashtë loje. Megjithatë, është një vendim shumë i ndërlikuar”, u shpreh ai.
Sipas analistit, episodi mund të ishte interpretuar ndryshe, duke dhënë edhe shembullin.
“Unë jam më i prirur të mendoj se loja duhej të analizohej nga prekja e parë e Lewandowskit. Në atë moment, Cubarsí ndodhej në një pozicion të rregullt”, theksoi Burrull.
Ky vendim ka ngjallur reagime dhe diskutime të shumta, duke qenë se erdhi në një moment kur Barcelona donte ta zbuste rezultatin dhe ndeshja po shkonte drejt fundit. /Telegrafi/