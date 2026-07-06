Ish-anëtari i AfD-së lufton për rusët në Ukrainë, publikon pamje nga fushëbeteja
Noah Krieger, një ligjvënës i lindur në Çeçeni, i përjashtuar së fundmi nga partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) e Gjermanisë, tha se i është bashkuar ushtrisë ruse dhe publikoi foto dhe pamje nga luftimet në Ukrainë.
I lindur si Murad Dadayev, Krieger ndau një përditësim në Instagram të enjten, më 2 korrik, ku shfaqeshin pamje nga luftimet e shënuara me vendndodhjen Bakhmut në Ukrainën lindore, transmeton Telegrafi.
Përditësimi u shoqërua me mbishkrime të shkruara në rusisht, në të cilat ai tha se vizitoi frontin dhe shtoi se "nuk do ta lejonte këtë të keqe të brendshme dhe armik të jashtëm të shkatërronte Rusinë".
"Nuk po i shkruaj këto rreshta nga një zyrë e largët ose duke përdorur zërin e dikujt tjetër. Erdha këtu personalisht, duke parë me sytë e mi atë që tregohet në televizion dhe atë që nuk përmendet në lajme", shkroi ai.
Në një përditësim të mëvonshëm të shtunën, ai ndau pamje të vetes duke marrë pjesë në një sulm ndaj motoçikletave, me vendndodhjen e shënuar si rajoni Kherson i Ukrainës.
Përditësimi u shoqërua nga një poezi e shkruar në rusisht, në të cilën ai foli për nderin dhe "[të bëhesh] ujk".
Edhe pse nuk është e qartë se kur iu bashkua ushtrisë ruse, ai postoi një përditësim më 11 qershor në të cilin u shfaq me veshje ushtarake të zbukuruara me emblema çeçene dhe duke mbajtur një pushkë.
Ky përditësim i veçantë u shoqërua me një mbishkrim në gjermanisht.
"Lavdi luftëtarit të fuqishëm të Zotit, nder luftëtarit fisnik, heroit më të pastër të popullit. Për popullin dhe atdheun gjerman! Zoti qoftë me ne", shkroi ai, duke e përfunduar me flamujt e Gjermanisë dhe Rusisë.
Dadayev ishte një anëtar çeçen i degës së Saksonisë së Poshtme të partisë së ekstremit të djathtë AfD të Gjermanisë.
Dadayev e ka përshkruar veten si "çeçeni i parë në politikën gjermane" dhe ka mbajtur një qëndrim kundër migrimit. Në prill, AfD konfirmoi se kishte nisur procedurat për ta dëbuar atë pa specifikuar arsyen.
Vendimi pasoi hetimet nga media ruse iStories dhe media gjermane Correctiv, në të cilat Dadayev u tregua se kishte lidhje të gjera me regjimin e Çeçenisë nën Ramzan Kadyrov.
Dadayev vizitoi më parë parlamentin çeçen dhe u pa duke darkuar me Zamid Chalaev, komandantin e një regjimenti special policor të emëruar sipas Kadyrov, thanë mediat.
Grupet e të drejtave të njeriut e lidhin njësinë me vrasje jashtëgjyqësore në enklavën kaukaziane.
Ai u pa gjithashtu duke i dhënë zëvendëskryeministrit të Çeçenisë një kamë Luftwaffe me një svastikë, një simbol i ndaluar në Gjermani përveç për qëllime të përcaktuara historike ose arsimore.
Dadayev pretendoi se kishte marrë shtetësinë gjermane përmes natyralizimit në vitin 2024 dhe se kishte ndryshuar mbiemrin e tij, të cilin ai tha se i përkiste gruas së tij gjermane.
Të dhënat e regjistrit civil rus tregojnë se ai është i martuar me një grua nga fshati i tij i lindjes në Çeçeni, por ai ka pretenduar publikisht se ka disa gra.
Vëllai i Dadayev u dënua për vrasjen e një kritiku të Kadyrov në Vjenë në vitin 2011, sipas Radio Liberty, megjithëse Dadayev pretendoi se nuk ishte më në kontakt me vëllain e tij.
AfD është akuzuar më parë për strehimin e qelizave të fshehta ruse dhe mbështetjen e interesave ruse në politikën gjermane.
Partia ka kundërshtuar vazhdimisht ndihmën ushtarake për Kievin, ka votuar kundër dërgesave të armëve, ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj Moskës dhe është përafruar me narrativat e Kremlinit që e paraqesin Rusinë si partner negociues dhe jo si agresor.
Në qershor, kancelari gjerman Friedrich Merz akuzoi ligjvënësit e AfD-së për mbajtjen e lidhjeve të ngushta me Moskën dhe për talljen e vuajtjeve të Ukrainës gjatë një shkëmbimi të nxehtë në parlament. /Telegrafi/