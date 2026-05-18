Përfaqësuesja e Iranit në futboll ka mbërritur të hënën në Turqi, ku do të zhvillojë një kamp stërvitor përpara udhëtimit të planifikuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kupën e Botës.

Skuadra e Iranit është vendosur në Antalia, ndërsa lojtarët dhe zyrtarët kanë dalë nga aeroporti të veshur me uniforma të zeza dhe kanë udhëtuar drejt hotelit të tyre në zonën e Belekut, e cila shpesh është përdorur si bazë stërvitore nga kombëtare të ndryshme.

Pjesëmarrja e Iranit në turneun që zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik mbetet ende e pasigurt, pas përshkallëzimit të tensioneve ndërmjet SHBA-së, Izraelit dhe Iranit në fund të shkurtit.

Sipas planit aktual, ndeshjet e grupit të Iranit duhet të zhvillohen në territorin amerikan.

Sekretari i Përgjithshëm i FIFA-s, Mattias Grafstrom, ka deklaruar se ka zhvilluar një takim “konstruktiv dhe pozitiv” me presidentin e Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj, duke shprehur optimizëm për pjesëmarrjen e Iranit në turne.

Megjithatë, procesi i pajisjes me viza për delegacionin iranian mbetet një pikë kyçe e pasigurisë.

Sipas raportimeve, aplikimet për viza pritet të trajtohen në Turqi. Tensionet janë shtuar edhe pas rastit kur kreut të federatës iraniane i ishte refuzuar hyrja në Kanada për një kongres të FIFA-s, për shkak të lidhjeve të tij të dyshuara me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), e cila është e cilësuar si organizatë e ndaluar nga SHBA dhe Kanadaja.

Kombëtarja iraniane ende nuk ka marrë viza për në SHBA përpara Kupës së Botës 2026

Ndërkohë, zyrtarët amerikanë dhe kanadezë kanë bërë të qartë se personat e lidhur me IRGC nuk do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre gjatë turneut.

Irani kishte kërkuar që ndeshjet e tij të zhvendoseshin në Meksikë, por presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka këmbëngulur që të gjitha takimet të zhvillohen në stadiumet e përcaktuara fillimisht.

Sipas planit të organizimit, kombëtarja iraniane pritet të vendoset në bazën e saj në Tucson, Arizona, në fillim të qershorit.

Në fazën e grupeve, Irani do të përballet me Zelandën e Re në Los Angeles më 15 qershor, si dhe me Belgjikën dhe Egjiptin në ndeshjet e tjera të Grupit G. /Telegrafi/

