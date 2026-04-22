Irani konfirmon gatishmërinë për pjesëmarrje në Kupën e Botës në SHBA
Një zëdhënës i qeverisë iraniane ka konfirmuar “gatishmërinë e plotë” të kombëtares së futbollit për të marrë pjesë në Kupën e Botës që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, ka raportuar televizioni shtetëror iranian.
Një ditë më parë, ministri i Sportit i Iranit, Ahmad Donyamali, deklaroi se ekipi do të udhëtonte, me kusht që t’i garantohej siguria.
Ndërkohë, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka shprehur bindjen se Irani do të marrë pjesë “me siguri”.
Për kontekst, në muajin mars disa zyrtarë iranianë kishin vënë në pikëpyetje pjesëmarrjen, pasi Irani pritet t’i zhvillojë të tri ndeshjet e fazës së grupeve në SHBA. Sipas raportimeve, një kërkesë për t’i zhvendosur ndeshjet në Meksikë u refuzua.
Situata ka ngjallur debat edhe për shkak të deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se ekipi ishte “i mirëpritur”, por shtoi se pjesëmarrja e tyre mund të mos ishte e përshtatshme “për jetën dhe sigurinë e tyre”. /Telegrafi/