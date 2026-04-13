Irani kërcënon portet e Gjirit, thotë se asnjë i tillë nuk do të jetë i sigurt nëse i tiji kërcënohet
Ushtria iraniane ka reaguar duke thënë se një bllokadë detare amerikane që do të fillonte të hënën do të ishte e paligjshme dhe do të përbënte pirateri, duke paralajmëruar se asnjë port i Gjirit nuk do të ishte i sigurt nëse i veti kërcënohej.
"Kufizimet e vendosura nga Amerika kriminale mbi lundrimin detar dhe tranzitin në ujërat ndërkombëtare janë të paligjshme dhe përbëjnë një shembull piraterie", thuhej në një deklaratë të lëshuar nga qendra qendrore e komandës së ushtrisë iraniane, Khatam Al-Anbiya, e cila u lexua në televizionin shtetëror, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Siç theksohet më tej, Irani do të zbatonte me vendosmëri një "mekanizëm të përhershëm" për të kontrolluar Ngushticën e Hormuzit pas kërcënimeve të SHBA-së për ta bllokuar atë, thuhej në deklaratë.
"Nëse siguria e porteve të Republikës Islamike të Iranit në ujërat e Gjirit [Arab] dhe Detit Arabik kërcënohet, asnjë port në Gjirin [Arab] dhe Detin Arabik nuk do të jetë i sigurt", shtoi ajo.
Kujtojmë se ushtria amerikane tha se do të fillojë një bllokadë të të gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet dhe zonat bregdetare iraniane të hënën.
Komanda Qendrore e SHBA-së bëri të ditur se bllokada e SHBA-së, duke filluar në orën 10:00 të mëngjesit sipas orës ET të hënën (16:00 në Kosovë), do të “zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit”.
Anijet që kalojnë tranzitin e Ngushticës së Hormuzit për në dhe nga portet jo-iraniane nuk do të pengohen, theksoi ushtria amerikane.
Sipas saj, informacione shtesë do t'u ofrohet marinarëve tregtarë përmes një njoftimi zyrtar para fillimit të bllokadës. /Telegrafi/