IPK arreston një zyrtar policor nën dyshimin për ngacmim
Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale “Ngacmim”.
Sipas njoftimit, rasti është iniciuar pas një ankese të paraqitur nga një qytetare, e cila ka denoncuar veprime të kundërligjshme të dyshuara nga ana e zyrtarit policor.
Pas pranimit të informacionit, hetuesit e Departamentit të Hetimeve në kuadër të Inspektoratit Policor, në koordinim me Prokurorinë, kanë ndërmarrë veprime hetimore, të cilat kanë rezultuar me arrestimin e të dyshuarit.
Me vendim të prokurorit kompetent, zyrtarit policor i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.
Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet do të vazhdojnë edhe në vijim, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit, me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të rastit.