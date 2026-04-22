iPhone me kamerë 200MP mund të mos vijë deri në vitin 2028
Thashethemet rreth testimit të një kamere të pasme 200MP nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të kaluar.
Tani, një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200MP mund të mos vijë deri në vitin 2028, transmeton Telegrafi.
Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200MP për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për ta sjellë teknologjinë në treg.
Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200MP nuk ka gjasa të vijë para vitit 2028.
Modeli i vitit 2028 pritet gjerësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratojë markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20-vjetorin e pajisjes.
Më parë, Digital Chat Station gjithashtu pohoi se Apple po vlerëson një sensor 1/1.12 inç 200MP për iPhone. /Telegrafi/