Apple TV dhe HomePod mini i ri do të lansohen këtë vjeshtë; është i mundur 'rifreskimi' i Siri Remote
Sipas edicionit të fundit të buletinit Power On, Apple po përgatitet që më në fund të lançojë versione të reja të Apple TV 4K dhe HomePod mini më vonë këtë vit - së bashku me lançimin e shumëpritur të Siri-t të gjeneratës së ardhshme në iOS 27.
Këto pajisje do të jenë kryesisht përmirësime të çipave, megjithëse Apple TV 4K mund të marrë një Siri Remote të përditësuar, transmeton Telegrafi.
Nëse i keni ndjekur vazhdimisht thashethemet, me siguri e dini se një Apple TV 4K dhe HomePod mini i gjeneratës së ardhshme kanë qenë në prag të lançimit për një kohë të gjatë.
Megjithatë, arsyeja pse këto pajisje të reja kanë vonuar kaq shumë është sepse Apple ka dashur kryesisht t'i lidhë këto lançime të reja të harduerit me veçoritë e saj të reja të Apple Intelligence, të cilat ende nuk janë bashkuar - shpresojmë deri më tani.
Këto rifreskime janë shtyrë për shumë, shumë muaj sepse ato ishin projektuar për t'u lançuar së bashku me përditësimet e reja të Siri dhe Apple Intelligence. Ky softuer tani është planifikuar për këtë vjeshtë, pas vonesave të shumta.
Raportimi i Gurman nuk specifikon se cilat çipa të rinj do të futen në cilat produkte të reja. Megjithatë, besohet gjerësisht se Apple TV 4K do të kalojë nga çipi A15 në çipin A17 Pro, dhe HomePod mini do të kalojë nga çipi S5 në çipin S9.
A17 Pro do t'i japë Apple TV 4K fuqinë për të përdorur modelet e Apple në nivel lokal, por çipi S9 padyshim që nuk mundet, kështu që çdo veçori e re e Inteligjencës së Apple në HomePod mini ka të ngjarë të mbështetet në transmetimin në cloud.
Përveç çipeve më të rinj, Apple TV 4K i ri mund të vijë me një Siri Remote të re, megjithëse nuk është e qartë se sa të konsiderueshme do të jenë ndryshimet. Mund të jetë një rifreskim i brendshëm ose një dizajn krejtësisht i ri:
Më është thënë se ekziston një mundësi që telekomanda të rifreskohet në një farë mënyre, por vetë kutia do të duket e ngjashme me versionin aktual, i cili është një mishërim i dizajnit industrial të vitit 2010. (Dhe edhe përditësimi në distancë mund të jetë vetëm një ndryshim i vogël brenda aksesorit, në vend që të jetë diçka e dukshme.)
Ndërsa nuk mund ta themi me siguri derisa të zhvillohet vërtet WWDC, duket sikur Apple më në fund e ka në rregull lançimin e inteligjencës artificiale.
Kryesisht falë marrëveshjes së saj të re me Google për të përdorur modele të licencuara Gemini në Private Cloud Compute, një nivel të caktuar riorganizimi të brendshëm dhe shumë më tepër kohë për të punuar në të.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, megjithatë, versionet e përditësuara të Apple TV 4K dhe HomePod mini duhet të debutojnë këtë vjeshtë. /Telegrafi/