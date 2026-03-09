iPhone i palosshëm i Apple thuhet se do të lansohet në vjeshtën e vitit 2026
Apple pritet të njoftojë një iPhone krejtësisht të ri me një ekran të palosshëm më vonë këtë vit.
Përpara zbulimit, Sonny Dickson ka ndarë atë që duket si skedarë renderimi 3D CAD të dizajnit të përfolur të iPhone Fold, transmeton Telegrafi.
Postimi i Dickson përfshin dy imazhe. Të dyja duket se tregojnë pjesën e pasme të iPhone Fold me një dizajn që pasqyron specifikimet e përfolura të harduerit.
Dizajni përfshin një sete kamere të ngjashme me iPhone Air, përveç se ka dy kamera dhe jo vetëm një. Telefoni është gjithashtu i rrumbullakosur në dy cepa dhe i sheshtë në dy të tjerët ku do të vendoset mentesha.
Për më tepër, skedarët e dizajnit duket se tregojnë paraqitjen e iPhone Fold kur është në formë të hapur, me një pikë në këndin e sipërm të majtë për kamerën e përparme.
Një imazh tjetër tregon anët e jashtme të telefonit si në formë të hapur ashtu edhe kur është i mbyllur me ekranin e jashtëm në pamje.
Kjo ndodh të jetë koha e vitit kur skedarët e dizajnit të iPhone fillojnë të shfaqen në internet më vazhdimisht.
Skedarët gjithashtu pasqyrojnë atë që kanë pohuar thashethemet e fundit në lidhje me iPhone-in e papublikuar. /Telegrafi/
