iPhone Air është dy herë më i suksesshëm se iPhone 16 Plus, zbulon një raport i ri
Sipas një raporti të ri nga Ookla, iPhone Air është rreth dy herë më i suksesshëm se modeli Plus që zëvendësoi, përkatësisht iPhone 16 Plus.
iPhone Air përbënte 6.8% të shitjeve të gjeneratës iPhone 17, ndërsa iPhone 16 Plus përbënte vetëm 2.9%, transmeton Telegrafi.
iPhone 17 është gjithashtu më i suksesshëm se iPhone 16, me 7% të shitjeve të përgjithshme, krahasuar me 5.9%.
Natyrisht, siç do të prisnit, iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max po e ulin pjesën e tyre të shitjeve të përgjithshme të familjes iPhone 17 krahasuar me iPhone 16 Pro dhe iPhone 16 Pro Max.
Imazhi më poshtë shpjegon gjithçka. Siç mund ta shihni, modeli Pro pa rënien më të madhe, kështu që mund të supozojmë se disa njerëz zgjodhën Air në vend të Pro.
Kjo bazohet në mostrat e Speedtest nga Ookla, kështu që sigurisht nuk është zyrtare në asnjë mënyrë. Por nëse kjo del në shesh, duket se basti i Apple për hollësinë ia ka vlejtur të paktën pak.
Nëse asgjë tjetër, iPhone Air ka një pikë shumë më të dukshme unike shitjeje krahasuar me iPhone 16 Plus, i cili ishte thjesht një iPhone 16 më i madh.
Interesante është se Ookla thotë se iPhone Air e tejkalon në mostra Galaxy S25 Edge të Samsung me një diferencë prej 3 me 1 në SHBA, ndërsa depërtimi i S25 Edge në Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani është minimal, me një pjesë prej më pak se 1%.
I njëjti burim pohon se modemi C1X i Apple i paraqitur në iPhone Air "ka arritur një pikë kritike pjekurie, duke e zhvendosur bisedën nga një hendek performance" kundrejt Qualcomm në "një barazues strategjik në performancën e botës reale".
Kjo bazohet në një krahasim me modemin X80 të Qualcomm, me të cilin C1X i afrohet shumë shpejtësisë së shkarkimit në të gjithë globin, ndryshe nga C1 (i cili debutoi në iPhone 16e) që mund të arrijë vetëm shpejtësi shkarkimi shumë më të ngadalta. /Telegrafi/