iPhone 17e debuton me çipsetin A19 dhe karikimin MagSafe
Siç pritej, java e lansimeve të produkteve të Apple ka filluar, me iPhone 17e që vjen i pari.
iPhone i fundit me çmim të përballueshëm i ngjan shumë atij të vitit të kaluar, 16e, por prezanton disa përmirësime duke ruajtur të njëjtin çmim, transmeton Telegrafi.
Për fillestarët, iPhone 17e tani fuqizohet nga çipi A19 i Apple, megjithëse me një GPU me 4 bërthama. Pajisja, megjithatë, përmban modemin më të fundit C1X, i cili pretendohet se ofron lidhje të përmirësuar.
Në pjesën e përparme, telefoni vazhdon të ketë një ekran OLED 6.1 inç me rezolucion 2532x1170, shpejtësi rifreskimi 60Hz dhe një prerje për sistemin Face ID dhe kamerën selfie. Megjithatë, ekrani tani mbrohet nga një xham më i ri Ceramic Shield 2.
Në pjesën e pasme, iPhone 17e merr një kamerë të vetme 48MP me OIS dhe mbështetje për regjistrimin e videos 4K 60fps Dolby Vision. Apple pretendon se performanca e portretit tani është më e mirë falë një kanali të ri përpunimi të imazhit.
Për selfie dhe video-thirrje, ka një kamerë 12MP në pjesën e përparme. iPhone 17e tani merr edhe MagSafe, i cili mundëson pajtueshmërinë me një gamë aksesorësh. Ai mbështet gjithashtu karikim pa tel 15W dhe karikim më të shpejtë me tel.
Specifikime të tjera përfshijnë Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, një vlerësim IP68, GPS, NFC, lidhje satelitore dhe mbështetje eSIM. Ai funksionon me iOS 26 dhe vjen me Apple Intelligence.
iPhone 17e i ri i Apple fillon nga 599 dollarë për modelin 256GB, ndërsa varianti 512GB ka një çmim prej 799 dollarësh. Është i disponueshëm në të zezë, të bardhë dhe një ngjyrë të re Rozë të Butë. Paraporositë fillojnë më 4 mars, me dërgesat që do të fillojnë më 11 mars. /Telegrafi/
