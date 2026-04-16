iPad Air me ekran OLED do të vijë në vitin 2027
Një raport nga nëntori i vitit të kaluar zbuloi se Apple planifikon të pajisë iPad Air me një ekran OLED në vitet e ardhshme.
Tani, një raport i ri sugjeron se OLED iPad Air është planifikuar të debutojë në vitin 2027, transmeton Telegrafi.
Panelet OLED për modelet e ardhshme të iPad Air thuhet se do të furnizohen nga Samsung Display.
Duke cituar burime të industrisë, raporti pohon se Samsung pritet të fillojë prodhimin masiv më vonë këtë vit ose në fillim të janarit 2027.
Thuhet se iPad Air i gjeneratës së ardhshme do të ketë një panel OLED LTPS. Apple ka të ngjarë ta zbulojë tabletin në mars të vitit të ardhshëm, afërsisht në të njëjtën kohë kohore kur prezantoi iPad Air aktual me M4.
Apple aktualisht ofron një ekran OLED vetëm në iPad Pro. Thuhet se iPad mini do të ketë një ekran OLED më vonë këtë vit.
Ndërkohë, thuhet gjithashtu se kompania do të ofrojë panele OLED në MacBook Air në vitin 2028.
M4 iPad Air i fundit, i cili debutoi në mars, vjen me një ekran LCD. /Telegrafi/