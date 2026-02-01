Interi vazhdon marshimin drejt titullit me fitore komode ndaj Cremoneses
Interi ka shënuar një fitore të rëndësishme dhe komode ndaj Cremoneses me rezultat 2-0, duke forcuar kryesimin e tabelës në Serie A .
Ndeshja nisi me një ritëm të kujdesshëm, por Interi nuk vonoi të hapte rezultatin.
Në minutën e 16-të, Lautaro Martinez realizoi pas një harkimi nga këndi, duke gjetur hapësirë në zonë dhe duke dërguar topin me kokë në pjesën e djathtë të portës për 0-1.
Më vonë, në minutën e 31-të, Piotr Zielinski kontrolloi një pasim të shkëlqyer në kufi të zonës dhe gjuajti saktë në këndin e sipërm të djathtë, duke dyfishuar avantazhin për Interin për 0-2.
Cremonese pati disa raste për të ngushtuar diferencën. Federico Ceccherini gjuajti pas një topi që u kthye nga mbrojtësi, por topi shkoi vetëm pranë shtyllës së majtë.
Në pjesën e dytë, Alessio Zerbin nuk arriti të shfrytëzonte një mundësi të artë, duke goditur shtyllën e djathtë në minutën e 84-të.
Interi kontrolloi takimin nga fillimi në fund, duke treguar superioritet në sulm dhe mbrojtje.Lider me 55 pikë, skuadra e Cristian Chivu ruan një avantazh prej tetë pikësh ndaj Milanit dhe vazhdon rrugëtimin e sigurt drejt titullit të Serie A. /Telegrafi