Interi “pushtohet” nga anglezët, Serie A po bëhet sërish tërheqëse për yjet e Ligës Premier
Interi ka nisur një epokë të re angleze. Kampionët e Italisë kanë afruar gjatë kësaj vere John Stones, Djed Spence dhe Curtis Jones, duke e çuar në tre numrin e futbollistëve anglezë të transferuar në San Siro në këtë afat kalimtar.
Është një shifër e jashtëzakonshme, pasi Interi nuk kishte afruar kaq shumë anglezë në 118 vitet e mëparshme të historisë së klubit.
Për dekada me radhë, futbollistët britanikë kanë qenë relativisht të rrallë në Serie A dhe shpesh kanë pasur vështirësi për t'u përshtatur me futbollin italian.
Por situata duket se po ndryshon. Tani lojtarët anglezë janë më të gatshëm të largohen nga Liga Premier për të provuar aventura të reja në Evropë.
Stones kërkoi një aventurë të re
John Stones, pas një dekade te Manchester City, vendosi të provojë një eksperiencë të re jashtë Anglisë. 32-vjeçari u largua nga City pas përfundimit të kontratës dhe zgjodhi Interin si destinacionin e radhës.
Mbrojtësi anglez e kishte dëshiruar prej kohësh mundësinë për të luajtur jashtë vendit dhe e konsideron aventurën në Itali si një mundësi për të mësuar një mënyrë tjetër të lojës dhe për të përjetuar një kampionat të ri.
Spence dhe Jones kompletojnë “tridentin” anglez
Interi më pas afroi Djed Spence nga Tottenham, ndërsa transferimi i Curtis Jones nga Liverpooli kompletoi treshen.
Jones, 25-vjeçar, i dha fund një lidhjeje 16-vjeçare me Liverpoolin dhe iu bashkua Interit për rreth 35 milionë euro, duke firmosur kontratë deri në vitin 2031.
Me këto tri lëvizje, Interi po tenton të sjellë në skuadër intensitetin dhe ritmin karakteristik të Premier League, ndërsa njëkohësisht synon të mbrojë titullin në Serie A dhe të rikthehet fuqishëm në garën për Ligën e Kampionëve.
Nga Gascoigne te McTominay
Një prej emrave më të njohur që provoi aventurën italiane ishte Paul Gascoigne. Ish-ylli i Tottenhamit iu bashkua Lazios në vitin 1992, por aventura e tij në Serie A u shoqërua me probleme fizike dhe vështirësi jashtë fushës. Megjithatë, Gascoigne mbeti një figurë shumë e dashur nga tifozët e klubit romak.
Në vitet e fundit, megjithatë, Scott McTominay ka treguar se një futbollist britanik mund të përshtatet dhe të shkëlqejë në Itali.
Mesfushori skocez u largua nga Manchester United për t’iu bashkuar Napolit dhe shumë shpejt u shndërrua në një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës. Ai u përshtat me futbollin italian, por edhe me jetën në Napoli, duke përqafuar kulturën, gjuhën dhe mënyrën e jetesës.
McTominay është bërë një shembull se kalimi nga Liga Premier në Serie A nuk duhet të shihet më si një hap prapa, por si një mundësi për të zhvilluar një aspekt tjetër të lojës./Telegrafi/