Interi i pamëshirshëm ndaj Pisas, ikën plus gjashtë në krye të Serie A
Interi ka shënuar fitore të madhe në shtëpi ndaj Pisa, në kuadër të xhiros së 22-të në Serie A.
“Neurazzurët” triumfuan me rezultat të thellë 6-2, ku mysafirët faktikisht ishin në avantazh prej dy golave.
Stefano Moreo përfitoi nga një gabim i Yan Sommer për të zhbllokuar rezultatin pas 11 minutave lojë.
I njëjti u asistua nga Matteo Tramoni dhe me një goditje të bukur e finalizoi për ta dyfishuar epërsinë (23’).
Pas këtyre dy golave, Interi u këndell duke zhvilluar lojë krejtësisht tjetër. Fillimisht fituan një penallti, të cilën e finalizoi Piotr Zielinski (39’).
Kurse, dy minuta më vonë Lautaro Martinez shënoi me kokë për ta barazuar rezultatin pas harkimit të DiMarcos (41’).
Përmbysjen e madhe e siguroi Pio Esposito pas asistimit të Bastonit (45+2’).
Për golin e katërt u përkujdes Thuram që shënoi me një vollej fantastike pas tjetër asistimi të DiMarcos (82’).
Kurse, fitoren e vulosi talenti Ange-Yoan Bonny (86’). Në minutën e fundit, "Neurazzurët" realizuan sërish - këtë herë përmes Henrikh Mkhitaryan (90+3').
Interi vazhdon si lider me 52 pikë në Serie A ndërsa Pisa zë pozitën e fundit me 14 sosh./Telegrafi/