Interi është gati të refuzojë oferta prej 80 milionë eurosh nga Liga Premier për Espositon
Interesi i Ligës Premier për Francesco Pio Esposito po rritet me shpejtësi, por Interi nuk ka ndërmend ta lërë sulmuesin e tyre të ri të largohet me asnjë çmim.
Sipas ekspertit të transferimeve Alfredo Pedulla, klubet në Angli tashmë po përgatisin oferta të mëdha, me shifra deri në 80 milionë euro që përmenden në qarqet e vëzhguesve. Megjithatë, Nerazzurrët e shohin sulmuesin si një pjesë kyçe të projektit të tyre afatgjatë dhe pritet që ta refuzojnë çdo qasje të tillë.
Zhvillimi i Espositos nuk ka kaluar pa u vënë re jashtë vendit. Edhe gjatë huazimit të tij te Spezia sezonin e kaluar, vëzhguesit e rregullt të Ligës Premier ishin vëzhgues, duke ndjekur praninë e tij fizike, lëvizjen dhe pjekurinë përtej moshës së tij.
Kjo vëmendje vetëm është se intensifikuar këtë sezon ndërsa ai vazhdon të rritet brenda sistemit të Interit.
Nga perspektiva e klubit, kjo është më pak një mundësi transferimi dhe më shumë një sinjal se sa lart vlerësohet produkti i akademisë së tyre në të gjithë Evropën.
Në vend që të përfitojnë, Interi ka më shumë gjasa të lëvizë në drejtimin e kundërt, duke siguruar të ardhmen e tij me një zgjatje kontrate të projektuar për të larguar interesin dhe për të përforcuar statusin e tij në hierarkinë e skuadrës.
Mesazhi nga Milano është i qartë: Esposito nuk është në treg. Dhe nëse Anglia vërtet vjen me oferta të mëdha, pritet që ata të përballen me një refuzim të prerë dhe të menjëhershëm. /Telegrafi/