Inter Miami konfirmon dëmtimin e Lionel Messit
Inter Miami ka njoftuar se ylli argjentinas Lionel Messi është i lënduar dhe do të humbasë ndeshjet e ardhshme të klubit në MLS.
Messi nuk mori pjesë në stërvitjen e së mërkurës, më 11 shkurt, për shkak të një tendosjeje muskulore në kofshën e majtë, e cila ndodhi gjatë ndeshjes kundër Barcelonës në Ekuador.
Lojtari iu nënshtrua testeve shtesë mjekësore që konfirmuan diagnozën. Kthimi i tij gradual në stërvitje do të varet nga evolucioni i tij klinik dhe gjendja funksionale në ditët në vijim.
Ndërkohë, tifozët përballen me pasigurinë për ndeshjet e ardhshme, ndërsa dhoma e zhveshjes së Inter Miami përgatitet të vazhdojë sezonin pa udhëheqësin e tyre.
Ky dëmtim shënon një kapitull të papritur në historinë e Lionel Messit në klub, pak para fillimit të sezonit. /Telegrafi/