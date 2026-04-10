Instagram prezantoi mundësinë për të modifikuar komentet, por brenda 15 minutash
Meta u jep përdoruesve mundësinë të redaktojnë komentet në Instagram që i lënë në postime, por vetëm brenda 15 minutave pas publikimit.
Kjo është e ngjashme me mënyrën se si aplikacioni i rrjeteve sociale trajton redaktimin e mesazheve, një opsion që u prezantua në vitin 2024, 11 vjet pasi u mundësua dërgimi i mesazheve direkte në Instagram (në vitin 2013).
Përdoruesit tani mund të redaktojnë vetëm komentet që kanë lënë nga llogaria e tyre, dhe procesi është i thjeshtë.
Mjafton të preket butoni “Edit” nën komentin e vet për t’u hapur një kuti teksti, ku mund të ndryshohet, rishkruhet ose editohet ajo që është shkruar, dhe më pas të shtypet shenja blu e “tik”-ut për të ruajtur ndryshimet.
Nga Meta thonë se komentet mund të redaktohen sa herë të dëshirohet brenda atij afati 15-minutësh, kështu që nëse nevojiten më shumë ndryshime, opsioni ekziston.
Komentet mund të shfaqen në mënyra të ndryshme në Instagram, përfshirë edhe në Stories që nga viti 2024, prandaj kjo mundësi për redaktim është një shtesë e mirëpritur.
Opsioni i ri është vetëm i fundit në një seri ndryshimesh që Meta ka sjellë në aplikacionin e saj social gjatë muajit të fundit.
Më herët në mars, kompania njoftoi se po heq enkriptimin “end-to-end” nga mesazhet direkte në Instagram. Në fund të muajit, Meta gjithashtu filloi testimin e Instagram Plus, një shërbim abonimi që zhbllokon mundësi të reja për funksionin Stories në aplikacion. /Telegrafi/