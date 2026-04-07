Të martën Inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Administratës Tatimore të Kosovës inspektuan disa pika të derivateve për të kontrolluar çmimet e naftës, benzinës dhe gazit.

Ata kërkuan dokumente, kuponë fiskalë dhe licenca, ndërsa në rast parregullsish, ndëshkimet janë të paevitueshme. Ndërkaq, sot çmimet e naftës u rriten ndërkaq benzina u lirua nga dita e djeshme.

Çmimet e naftës s’i shpëtuan as inspektimit.

Herët në mëngjes, të martën, nga ministria e Tregtisë për terren u nisën mbikëqyrësit e Inspektoratit Qendror të Tregut bashkë me ata të Administratës Tatimore të Kosovës.

Cak kanë pikat e derivateve, ku nën llupë janë çmimet e naftës, benzinës e gazit.

Tri ekipet u ndanë në lokacione të ndryshme të vendit.

Ekipi i televizionit Dukagjini u ndal tek inspektimi i parë në Prishtinë.

“Inspektime të rregullta të MINT së bashku me ATK, për verifikimin e zbatimit të vendimit të ministrisë, për marzhën tregtare që është 12 cent në litër, edhe 2 cent për shitësit me shumicë, poashtu caktohet edhe vendimi i çmimit tavan, që bizneset duhet ta respektojnë”, ka thënë Shkëndije Bajrami-Azizi, inspektore në MINT.

Fillimisht, inspektorët kërkojnë menaxherin e pikës, e nga ai kërkojnë dokumentacionin e nevojshëm për verifikim.

“Sot më duhet licenca e shitjes së diesel-it dhe benzinës, për dokumente tjera që i duhen ATK-së, i kërkon kolega”.

Kur licenca dorëzohet, fillon mbushja e formularëve, andaj inspektorët sigurohen që të kuptojnë saktë se cilat derivate shiten në këtë pompë.

“Kolegë me gaz a punoni këtu? Jo s’keni shitje të gazit, në rregull”.

Inspektorja e Tregut, Shkëndije Bajrami-Azizi, theksoi se çdo inspektim përfshinë edhe konstatimin e kuponëve fiskalë të ditës.

“Si inspektore e Tregut e kam për obligim me kërku licencën e cila është valide për shitjet me pakicë, diesel dhe benzinë, kuponët fiskat me datë të sotit që e dëshmoj se sa është çmimi, e dëshmoj këtu”, ka shtuar Bajrami-Azizi.

Ndërkohë, inspektorët e Tregut kanë kërkesa të tjera nga menaxhmenti i pikës.

“Fillimisht kemi me i kërku X raportin prej palës, pastaj dy kupona fiskal të naftës dhe benzinës, këtë rast nuk shet gaz, dhe më pas blerjet prej datës 5 deri më sot, me shumicë dhe pakicë e poashtu edhe shitjet cka ka ndodh deri sot”, ka thënë inspektori Tatimor, Kemajl Ismaili.

Në rast të parregullsisë pasojnë ndëshkimet.

“Në proces e sipër, pasi t’i kompletojmë dokumentet e kërkuara, ne e shohim marzhën, sa ka shku me marzhë, nëse ka parregullsi shkojnë edhe ndëshkimet administrative”, ka shtuar Ismaili.

Pasi përfundohet puna në terren, lënda mbetet në procedurë deri në pranimin e raportit të ATK-së.

“Këtyre u duhet disa ditë për konstatimin e gjendjes që e kemi kërku, në momentin që ne e pranojmë raportin nga ATK në rast se ka shkelje, atëherë Inspektorati Tregut inicion procedurë për kundërvajtje”, ka thënë Bajrami-Azizi.

Për 7 prillin, MINT vendosi çmimet maksimale nafta 1.88 euro për litër, benzina 1.46 euro për litër dhe gazi 0.74 euro, që për naftë ishte 2 cent më e lartë se dje.

