Influencuesja braziliane arrestohet me dyshimin për shitje të paligjshme të drogës nëpërmjet Instagramit
Influencuesja braziliane Larissa da Silva Caetano Anunciacao, e njohur si Larissa Caetano, dhe bashkëshorti i saj u arrestuan më 24 shkurt me dyshimin për pjesëmarrje në shitjen e paligjshme të ilaçeve për dobësim.
Caetano ka grumbulluar gati 400,000 ndjekës në Instagram, duke ndarë këshilla për fitnes dhe shëndet. Megjithatë, sipas autoriteteve braziliane, siç raportohet nga CNN Brasil dhe Metropoles, influencuesja dyshohet se e ka përdorur statusin e saj si infermiere në mediat sociale për t'u shitur ndjekësve të saj ilaçe për humbje peshe, përfshirë tirzepatiden.
Hetuesit pretendojnë se Caetano nuk ishte i autorizuar për të shitur këto drogë, prandaj transaksionet, sipas medias, ishin të paligjshme.
Sipas raportimeve të medias, policia thotë se Caetano mund të përballet me akuza për krime kundër shëndetit publik dhe krime kundër ekonomisë, dhe mund të vuajë deri në 20 vjet burg. Hetimi është ende duke vazhduar.
Caetano nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga revista People.
Në Instagram, influencuesja ndan rregullisht postime rreth udhëtimit të saj për humbje peshe.
Ajo gjithashtu u ofron ndjekësve të saj një shumëllojshmëri produktesh, duke përfshirë pluhura proteinash, tonikë flokësh, vitamina dhe shtesa ushqimore, siç duket qartë nga postimet e saj të mëparshme.
Në një llogari tjetër në Instagram, e cila ka pothuajse 8,000 ndjekës, Caetano e paraqet veten si infermiere dhe ndau një sërë fotosh të saj duke mbajtur një injeksion, disa prej të cilave duken sikur po i bën vetes një substancë të panjohur në buzë. /Telegrafi/