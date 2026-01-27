India ul tarifat për makinat evropiane, por jo për të gjitha modelet
India po përgatitet të ulë ndjeshëm tarifat doganore për makinat e prodhuara në Bashkimin Evropian, duke i zbritur ato nga 110% në 40%, në kuadër të një marrëveshjeje tregtare.
Sipas propozimit aktual, lehtësimi do të zbatohet për deri në 200 mijë automjete në vit me motorë me djegie, ndërsa me kalimin e kohës tarifa pritet të ulet gradualisht deri në 10%.
Për të mbrojtur prodhuesit vendas si Mahindra & Mahindra dhe Tata Motors, automjetet elektrike me bateri do të përjashtohen nga këto ulje për pesë vitet e para.
Pas kësaj periudhe, edhe makinat elektrike evropiane do të përfshihen në skemën e reduktuar të tarifave.
Lehtësimi do të vlejë vetëm për automjete me çmim mbi 15 mijë euro, duke synuar të shmangë konkurrencën direkte me markat masive lokale si Maruti Suzuki.
India është aktualisht tregu i tretë më i madh në botë për shitjet e makinave të reja, por markat evropiane përbëjnë më pak se 4% të tregut. Vitin e kaluar u shitën rreth 4.4 milionë automjete, ndërsa parashikimet flasin për rritje deri në 6 milionë deri në vitin 2030. /Telegrafi/