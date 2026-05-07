India sapo theu dy rekorde botërore Guinness nën ujë
Ishujt Andaman dhe Nikobar kanë realizuar në heshtje diçka të jashtëzakonshme.
Gjatë dy ditëve radhazi, Territori i Unionit të Indisë theu dy rekorde botërore Guinness nën sipërfaqen e Oqeanit Indian.
14 zhytës zbritën nën ujërat e Swaraj Dweep, i njohur më parë si Ishulli Havelock, dhe mbajtën formacionin mjaftueshëm gjatë për të bërë histori.
Grumbulli i tyre njerëzor shtrihej në një gjatësi të jashtëzakonshme prej 22.3 metrash dhe grupi mbeti i zhytur për tre minuta të plota, duke përmbushur kriteret e vendosura nga Guinness.
Ishte një arritje që kërkonte jo vetëm qëndrueshmëri fizike, por edhe muaj të tërë koordinimi midis zhytësve të trajnuar, ekspertëve tdhe ekipeve të sigurisë që punonin për të përmbushur udhëzimet ndërkombëtare.
Grumbulli i njerëzve erdhi vetëm 24 orë pas një momenti tjetër historik në të njëjtat ujëra.
Zhytësit shpalosën një flamur kombëtar nënujor me përmasa afërsisht 60 me 40 metra, më i madhi i këtij lloji i regjistruar ndonjëherë kudo në botë.
Dy rekordet, të arritura në ditë të njëpasnjëshme pranë të njëjtit ishull, nuk ishin të rastësishme.
Zyrtarët konfirmuan se të dyja ishin planifikuar shumë kohë më parë si pjesë e një iniciative më të gjerë qeveritare për të tërhequr vëmendjen ndaj ekosistemit detar të ishujve dhe për të treguar se çfarë është vërtet i aftë të bëjë komuniteti i zhytësve. /Telegrafi/