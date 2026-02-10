Pas incidentit që ndodhi në shkollën ShFMU “Pavarësia” në Prishtinë, Policia e Kosovës ka arrestuar mësimdhënësin të dyshuar për sulm fizik.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti është raportuar më 09.02.2026, rreth orës 11:40, brenda objektit të shkollës. Një mashkull kosovar ka njoftuar se ishte sulmuar fizikisht nga një tjetër mashkull kosovar, derisa ndodheshin në ambientet e institucionit arsimor.

“I dyshuari është intervistuar nga policia dhe, me vendim të prokurorit kompetent, është arrestuar dhe dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin zyrtar të Policisë së Kosovës.

Rrethanat e incidentit dhe motivet e tij mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit. /Telegrafi/

