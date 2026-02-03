Incidenti familjar eskalon në përleshje në Ferizaj, lëndohen tre persona - konfiskohet edhe armë
Një rast i dhunës në familje ka eskaluar në përleshje mes disa personave mbrëmjen e së hënës në Ferizaj, duke rezultuar me disa të lënduar dhe një person të arrestuar.
Sipas raportit të policisë, rreth orës 21:30 është raportuar një përleshje mes pesë personash, pasi një i dyshuar mashkull kosovar dyshohet se fillimisht kishte sulmuar fizikisht një viktimë femër kosovare.
Si pasojë e dhunës, tre nga viktimat kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor.
Lidhur me rastin, policia ka arrestuar një të dyshuar mashkull kosovar, nga i cili është konfiskuar një pistoletë me 18 copë fishekë.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa dy të dyshuar të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/