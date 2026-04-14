Incident në Parlamentin polak, deputeti shfaq flamurin izraelit me svastikë
Anëtari i parlamentit polak Konrad Berkowicz shfaqi svastikën naziste të martën në Parlament.
Ai pretendoi se Izraeli është përgjegjës për një shkallë vdekjeje të fëmijëve në Gaza "më të madhe me dhjetëra", sesa shkalla e vdekjeve të fëmijëve në Ukrainë gjatë pushtimit të vazhdueshëm rus.
"Izraeli është Rajhu i Tretë i ri", tha Berkowicz, dhe shpalosi një flamur blu dhe të bardhë me Yllin e Davidit të zëvendësuar nga simboli nazist, transmeton Telegrafi.
Veprimet e tij u dënuan shpejt nga Kryetari i Parlamentit dhe anëtarët e tjerë të parlamentit të pranishëm. Sipas ligjit polak, shfaqja e simboleve naziste është një krim.
Një video e Berkowicz duke folur u nda në llogaritë e mediave sociale të partisë së tij, Konfederatës, e cila është në të djathtën ekstreme dhe ka një histori të akrobacive tërheqëse të drejtuara ndaj komunitetit hebre.
Për shembull, udhëheqësi i saj, Grzegusz Braun, përdori një fikës zjarri për të shuar një menorah gjatë një eventi Hanukkah në Parlament.
Duke folur në qendrën mediatike të muzeut të Auschwitzit, Sylvan Adams i Kongresit Botëror Hebraik u tha gazetarëve se, ndërsa e djathta ekstreme ka ide të ndryshme nga myslimanët radikalë, "ata nuk kanë problem të bien dakord dhe të punojnë së bashku kur çështja janë hebrenjtë". /Telegrafi/
Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastyką, Czarzasty go upomina:
„Izrael to nowa III Resza i tak powinna wyglądać jego flaga”
Czarzasty:
„Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione” pic.twitter.com/eHPYGxbnAU
— chrzanik (@chrzanikx) April 14, 2026