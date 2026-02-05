Imagjinoni qindra robotë që funksionojnë me një "tru të vetëm" me Al – tani është realitet
Deri më tani, robotët humanoidë kanë punuar kryesisht vetë.
Një sistem i ri i Inteligjencës Artificiale është projektuar për t'i përdorur ata së bashku.
"Robotët humanoidë të projektuar për detyra të ndryshme tani mund të ndajnë një 'tru' të vetëm të Al që koordinon veprimet e tyre në shumë vende njëkohësisht."
Një kompani me seli në Mbretërinë e Bashkuar ka zbuluar një sistem të Al që praktikisht mund të funksionojë si një “tru i përbashkët” për flotat e robotëve të ndërtuar për qëllime të ndryshme në fabrika, shërbime dhe shtëpi njëkohësisht.
- YouTube www.youtube.com
Qasja e firmës britanike është projektuar për të menaxhuar së bashku disa robotë humanoidë nën një sistem të vetëm me Al.
Sistemi i quajtur KinetIQ, mund t’u caktojë detyra të gjitha flotave robotike dhe të kontrollojë lëvizjet individuale njëkohësisht brenda sekondash, sipas Humanoid, kompanisë së robotikës që qëndron pas sistemit të ri.
Të dhënat nga robotët individualë ndahen në të gjithë sistemin, duke ndihmuar në përmirësimin e performancës në të gjithë flotën. /Telegrafi/