IKSHPK: Në këto zona të Kosovës uji nuk rekomandohet për pije
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) ka njoftuar se po vazhdon monitorimin e rregullt të cilësisë së ujit për pije në të gjithë vendin.
Sipas njoftimit të publikuar më 20 janar 2026, në disa zona uji nuk rekomandohet për pije, për shkak të rezultateve nga analizat laboratorike.
Zonat ku uji nuk rekomandohet për pije janë:
Rajoni i Prishtinës
- Fabrika për trajtimin e ujit Badoc
- Vragoli
Rajoni i Gjilanit
- Kamenicë – Stacioni i pompimit nr. 2
- Bahqja
- Fshati Berivojcë
Rajoni i Pejës
- Klinë – rrjeti nga puset
- Klinë – rrjeti nga burimi Jarinë
Rajoni i Gjakovës
- Burimet: Hoçë e Madhe, Opterushë dhe Zaqishtë
Rajoni i Prizrenit
- Malishevë
IKSHPK u bën thirrje qytetarëve në këto zona që të mos e përdorin ujin për pije deri në një njoftim të radhës dhe thekson se monitorimi i cilësisë së ujit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
