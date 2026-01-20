Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) ka njoftuar se po vazhdon monitorimin e rregullt të cilësisë së ujit për pije në të gjithë vendin.

Sipas njoftimit të publikuar më 20 janar 2026, në disa zona uji nuk rekomandohet për pije, për shkak të rezultateve nga analizat laboratorike.

Zonat ku uji nuk rekomandohet për pije janë:

Rajoni i Prishtinës

  • Fabrika për trajtimin e ujit Badoc
  • Vragoli

Rajoni i Gjilanit

  • Kamenicë – Stacioni i pompimit nr. 2
  • Bahqja
  • Fshati Berivojcë

Rajoni i Pejës

  • Klinë – rrjeti nga puset
  • Klinë – rrjeti nga burimi Jarinë

Rajoni i Gjakovës

  • Burimet: Hoçë e Madhe, Opterushë dhe Zaqishtë

Rajoni i Prizrenit

  • Malishevë

IKSHPK u bën thirrje qytetarëve në këto zona që të mos e përdorin ujin për pije deri në një njoftim të radhës dhe thekson se monitorimi i cilësisë së ujit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.

