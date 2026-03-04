Identifikohen mbetjet mortore të Myrteza Dylhasit nga Gjakova, rivarroset të premten
Instituti i Mjekësisë Ligjore i Kosovës ka bërë të ditur se janë gjetur dhe identifikuar mbetjet mortore të Myrteza (Skënder) Dylhasit nga Gjakova, i rrëmbyer gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Ceremonia e rivarrimit të tij është caktuar për të premten, më 6 mars. Homazhet do të zhvillohen nga ora 12:00 deri në 13:00 në Pallatin e Kulturës “Asim Vokshi” në Gjakovë, ndërsa varrimi do të mbahet në orën 13:30 në Kompleksin Memorial në Çabrat.
Myrteza Dylhasi, më 27 mars 1999, së bashku me babanë e tij, Skënder Dylhasin, gjashtë anëtarë të familjes Qerkezi, dy fqinj të familjes Jetishi dhe një anëtar të familjes Ymeraga, u rrëmbyen nga forcat serbe nga shtëpia e Halim Qerkezit në Gjakovë.
Komuna e Gjakovës bën thirrje për pjesëmarrje në homazhe dhe përkujtim të kujtimit të viktimave të luftës, duke nderuar kështu kontributin dhe sakrificën e tyre për lirinë e Kosovës. /Telegrafi/