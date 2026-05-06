Ibrahimi: Komunat detyrohen të paguajnë për zgjedhjet – AKK kërkon ndalim urgjent
Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka reaguar ashpër ndaj praktikës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), i cili po obligon komunat të mbulojnë pagesat për stafin mbështetës të angazhuar në procesin zgjedhor.
Kryetari i ASK-së, Sazan Ibrahimi ka thënë se kjo përbën zhvendosje të padrejtë të përgjegjësive financiare dhe goditje direkte për buxhetet komunale, të cilat tashmë ndodhen nën presion të madh financiar.
Sipas tij, situata bëhet edhe më shqetësuese kur dihet se niveli qendror ende nuk ka ekzekutuar pagesat për të njëjtin staf nga proceset e kaluara zgjedhore.
"AKK e bën të qartë se organizimi dhe financimi i zgjedhjeve është përgjegjësi ekskluzive e KQZ-së dhe jo e komunave. Prandaj, kërkojmë nga KQZ që të ndalojë menjëherë këtë praktikë dhe të marrë përsipër të gjitha obligimet financiare që lidhen me procesin zgjedhor. Çdo tentativë për bartjen e kostove të zgjedhjeve te komunat është e papranueshme dhe do të kundërshtohet fuqishëm nga pushteti lokal", ka thënë Ibrahimi. /Telegrafi/